W skrócie Donald Trump zostawił w Gabinecie Owalnym poufny list adresowany do J.D. Vance'a jako instrukcję na wypadek konieczności przejęcia władzy przez wiceprezydenta.

Zastępca asystenta prezydenta USA Sebastian Gorka poinformował o istnieniu tego listu oraz zapewnił o wdrożeniu tajnych procedur bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście wizyty Trumpa w Chinach.

Biały Dom przypomniał, że zgodnie z konstytucją USA, w przypadku zamachu stanowisko prezydenta obejmuje wiceprezydent, a dalszą sukcesję określa odpowiednia ustawa.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- W szufladzie w biurku Resolute (stojącym w Gabinecie Owalnym - red.) znajduje się list zaadresowany do wiceprezydenta na wypadek, gdyby coś stało się (Trumpowi) - powiedział Sebastian Gorka w podcaście "Pod Force One".

Wiadomość jest rzekomo powiązana z próbami zamachu na prezydenta USA Donalda Trumpa. Obawy o jego bezpieczeństwo - jak zauważyła stacja Fox News - nasiliły się po strzelaninie na kolacji z korespondentami Białego Domu w hotelu Washington Hilton pod koniec kwietnia.

Trump może być zagrożony w Chinach? Otoczenie prezydenta uspokaja

Informacja o specjalnym liście pojawiła się krótko przed wylotem Donalda Trumpa i jego delegacji na spotkanie z przywódcą Chin Xi Jinpingiem w Pekinie. Zastępca asystenta Trumpa wyraził jednak wątpliwość, by zagraniczne państwa - w tym także chińskie służby - próbowały dokonać zamachu na prezydenta podczas jego udziału w tym szczycie.

Zdaniem Gorki światowi liderzy łakną uznania Trumpa - porównał obecnego amerykańskiego przywódcę do Dwighta Eisenhowera, byłego amerykańskiego prezydenta i naczelnego dowódcy alianckich sił ekspedycyjnych w Europie podczas II wojny światowej.

- Każdy chce uznania od tego człowieka. To najpotężniejsza osoba, jaką widzieliśmy od czasów Eisenhowera. Każdy chce siedzieć z nim przy stole, uczestniczyć w państwowej kolacji, zdobyć jego uznanie - powiedział Gorka. - Pomysł, że ktoś zrobiłby coś, co podważyłoby możliwość uzyskania tego uznania, stoi w sprzeczności z ich interesami - dodał.

Tajne procedury amerykańskich służb ochrony państwa

Odnosząc się do listu i ochrony amerykańskiej administracji zastępca prezydenta USA, zapewnił, że wszystko jest pod kontrolą służb. - Mamy procedury, uwierzcie mi. Takich, o których nie mogę mówić, ale mamy procedury - powiedział w podcaście.

Biały Dom, poproszony o komentarz do jego słów, przypomniał wywiad z Donaldem Trumpem dla NewsNation, w którym ten mówił, że stworzył "bardzo stanowcze instrukcje" na wypadek, gdyby został zabity przez irański reżim.

Zgodnie z konstytucją USA pierwszą osobą w kolejce do objęcia urzędu prezydenta, w sytuacji m.in. zamachu na przywódcę, jest wiceprezydent. Dalszą kolejność określa Ustawa o sukcesji prezydenckiej z 1947 roku - po wiceprezydencie są to m.in. przewodniczący Izby Reprezentantów, przewodniczący pro tempore Senatu oraz członkowie gabinetu spełniający wymogi konstytucyjne.

Źródła: Fox News, Reuters

Żukowska w ''Gościu Wydarzeń'' o transkrypcji małżeństw jednopłciowych: Premier wyciąga wnioski z sondaży Polsat News Polsat News