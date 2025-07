Trump znów zadziwia. Opublikował nagranie z "aresztowania" Obamy

W Białym Domu siedzą Donald Trump i Barack Obama, nagle do byłego prezydenta USA podbiegają funkcjonariusze FBI i go aresztują - to fabuła nowego nagrania stworzonego przez sztuczną inteligencję, które opublikował Trump. "Nikt nie stoi ponad prawem" - głosi napis dodany do filmu. To nie pierwszy raz, kiedy republikanin zadziwia treściami publikowanymi w sieci.