W skrócie Donald Trump zarzucił papieżowi Leonowi XIV, że lekceważy zagrożenie dla katolików i akceptuje możliwość posiadania przez Iran broni nuklearnej.

Według artykułu papież nie poparł oficjalnie posiadania przez Iran broni jądrowej, a watykański kardynał Parolin podkreślił, że papież konsekwentnie promuje pokój.

W najnowszej reakcji kardynał Parolin wyraził, że papież pozostaje przy swojej misji głoszenia Ewangelii i nie wiadomo, czy odpowie na słowa Trumpa.

Prezydent USA po raz kolejny oskarżył Leona XIV o zbytnią pobłażliwość w stosunku do narodu irańskiego. W rozmowie z konserwatywnym prowadzącym talk show Hugh Hewittem Donald Trump stwierdził, że papież popiera rozwój potencjału nuklearnego w Iranie, pomimo trwającej od końca lutego wojny ze Stanami Zjednoczonymi.

- Myślę, że naraża na niebezpieczeństwo wielu katolików i wiele osób - mówił dla stacji Salem News Channel.

- On myśli, że to dobrze, żeby Iran miał broń nuklearną - dodał amerykański prezydent.

Donald Trump kontra Leon XIV. Prezydent USA oskarża papieża, w tle wojna w Iranie

Trump uznał ponadto, że "gdyby to zależało od papieża, uznałby on, że posiadanie przez Iran broni jądrowej byłoby w porządku".

Gorzka wypowiedź amerykańskiego prezydenta padła na dwa dni przed oficjalną wizytą sekretarza stanu USA Marco Rubio w Watykanie. Spotkanie to ma na celu złagodzić napięcie wywołane wcześniejszymi słowami Trumpa, który zarzucał Leonowi XIV słabość, nieskuteczną politykę zagraniczną i zbytnią krytykę działań USA na Bliskim Wschodzie.

Choć papież nigdy otwarcie nie poparł posiadania przez Teheran broni nuklearnej, wielokrotnie apelował o zakończenie działań wojennych oraz potępił atak sił USA i Izraela z 28 lutego.

Watykan. Wkrótce spotkanie Leona XIV z Marco Rubio

Jak podaje "The Guardian", ambasador USA przy Stolicy Apostolskiej Brian Burch powiedział we wtorek, że spodziewa się "szczerego" spotkania między Marco Rubio a Leonem XIV, wyznaczonego na czwartkowy poranek.

"Narody się spierają i myślę, że jednym ze sposobów rozwiązania tych sporów jest… braterstwo i autentyczny dialog" - oświadczył reporterom.

Watykan reaguje na słowa Trumpa. "Papież podąża swoją drogą"

O komentarz w sprawie najnowszej wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa poproszony został watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin.

- Papież podąża swoją drogą, głosząc Ewangelię, pokój, jak powiedziałby święty Paweł - powiedział podczas rozmowy z dziennikarzami.

Szef watykańskiej dyplomacji zastrzegł, że nie wie, czy Leon XIV zdecyduje się odpowiedzieć Trumpowi "w obliczu tych nowych ataków".

Kardynał Parolin przypomniał też, że 13 marca papież udzielił "jasnej odpowiedzi" podczas rozmowy z dziennikarzami. Wówczas Ojciec Święty oświadczył, że politycy, którzy rozpoczynają wojny, powinni się wyspowiadać ze swoich czynów. Dodał, że nadal będzie głosił pokój, bez względu na postawę administracji USA.

- Papież udzielił bardzo jasnej, bardzo chrześcijańskiej odpowiedzi, mówiąc, że robi to, czego wymaga jego rola, a jest to głoszenie pokoju - dodał. - Czy to może się podobać, czy nie, to inna sprawa. Rozumiemy, że nie wszyscy popierają jego linię - podsumował kardynał Parolin.

Źródło: "The Guardian"

