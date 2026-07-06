W skrócie Szef włoskiego MSZ zareagował na fotografię opublikowaną przez Donalda Trumpa, na której znalazła się premier Włoch Giorgia Meloni z podpisem: "Potrzebny zakaz zbliżania".

Antonio Tajani podkreślił znaczenie partnerstwa Włoch i Stanów Zjednoczonych i dodał, że pojedyncze wypowiedzi nie wpływają na długofalowe relacje obu krajów.

W ostatnich miesiącach pojawiły się napięcia na linii Waszyngton-Rzym w związku z publicznymi wypowiedziami Trumpa i reakcjami włoskich polityków.

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Donald Trump opublikował w niedzielę na swojej platformie społecznościowej Truth Social zdjęcie uśmiechniętej Meloni.

Trump użył w podpisie sformułowania "restraining order", odnoszącego się do zakazu zbliżania się, wydawanego przez sąd w celu ochrony przed nękaniem lub przemocą.

Trump znów prowokuje Meloni. Szef włoskiego MSZ: Słowa same się komentują

Meloni nie skomentowała dotychczas wpisu Trumpa, odniósł się do niego wicepremier i szef włoskiego MSZ Antonio Tajani.

- To słowa, które same się komentują. Od samego początku mówiliśmy, że nie będziemy odpowiadać na tego rodzaju wypowiedzi, a zatem idziemy dalej. Jesteśmy przekonani, że relacje transatlantyckie wykraczają daleko poza pojedyncze deklaracje - mówił na antenie stacji telewizyjnej Sky Tg24.

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- Jesteśmy przyjaciółmi Stanów Zjednoczonych, które są strategicznym partnerem i wraz z Europą stanowią najważniejszą część świata zachodniego. To właśnie jest dla nas istotne. Relacje ze Stanami Zjednoczonymi mają fundamentalne znaczenie pod każdym względem: handlowym, politycznym i strategicznym - podkreślił szef włoskiej dyplomacji.

- Byliśmy sojusznikami Stanów Zjednoczonych za prezydentury Obamy, Clintona, Busha, Reagana i Bidena, i dlatego dla nas nie ma tu żadnego problemu. Idziemy naprzód i kontynuujemy bardzo ważne relacje polityczne, niezależnie od pojedynczych wypowiedzi - zapewnił minister.

Ostrzej na udostępnione zdjęcie zareagował lider centrolewicowego opozycyjnego ugrupowania Azione, Carlo Calenda, który nazwał Trumpa "nikczemnym, żałosnym osiłkiem". Zadeklarował też solidarność z Meloni.

Spięcia między USA a Włochami. Zaczęło się od Iranu

To kolejne poważne napięcie na linii Waszyngton-Rzym w minionych miesiącach.

W kwietniu Trump stwierdził że Giorgia Meloni "nie chce pomóc Stanom Zjednoczonym" w wojnie przeciwko Iranowi. - To nie jest ta sama osoba, a Włochy nie będą tym samym krajem. (...) Jestem nią zszokowany. Myślałem, że ma odwagę. Myliłem się - mówił Trump.

Po tym, gdy Giorgia Meloni uznała za niedopuszczalną krytykę Trumpa pod adresem papieża Leona XIV, prezydent USA powiedział, że "niedopuszczalne" jest to, co robi włoska premier.

- Nie obchodzi jej to, czy Iran ma broń nuklearną i że wysadziłby Włochy w powietrze w dwie minuty, gdyby miał taką możliwość - ocenił Trump.

W czerwcu, po szczycie grupy G7 we Francji, Trump powiedział, że Meloni "błagała" go o wspólne zdjęcie. Dodał, że "było mu jej żal". W reakcji na tę wypowiedź premier zarzuciła mu, że zmyślił całą historię, a wicepremier Tajani odwołał wizytę w USA.

Następnie Trump napisał na Truth Social o szefowej rządu Włoch: "Słabo radzi sobie we Włoszech, biorąc pod uwagę jej popularność - prawdopodobnie dlatego, że odmówiła Stanom Zjednoczonym, czyli krajowi, który naprawdę kocha i chroni Włochy, gdy chodziło o uniemożliwienie Iranowi uzyskania lub opracowania broni jądrowej".

Trump dodał też, że po tym, gdy "Stany Zjednoczone pokonały Iran militarnie", Meloni ponownie "chciała się zaprzyjaźnić, aby zwiększyć swoje poparcie".

"Te stałe, niesprowokowane ataki są bezsensowne. Jeśli chodzi o moją popularność, bycie twoją przyjaciółką na pewno mi nie pomogło ani nie zależy ona od moich relacji z tobą. Moja popularność zależy od mojej zdolności do obrony narodowego interesu Włoch i właśnie to zawsze robiłam" - ripostowała włoska premier.

"Włochy pozostają suwerennym krajem. W każdym razie moja popularność to nie jest twoja sprawa. Sugeruję, byś zajął się swoją" - napisała, dodając, że nie zamierza wracać do tej dyskusji. Zadeklarowała, że "wciąż wierzy w jedność Zachodu".





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