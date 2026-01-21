W skrócie Donald Trump ogłosił w Davos, że nie wprowadzi ceł na towary z ośmiu państw europejskich od 1 lutego.

Warunkiem wycofania się z ceł miała być zgoda na sprzedaż Grenlandii Stanom Zjednoczonym, jednak szczegóły porozumienia nie zostały ujawnione.

Trump podczas przemówienia w Davos stwierdził, że USA nie użyją siły wobec Grenlandii i pochlebnie wypowiedział się o Duńczykach.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"W oparciu o to porozumienie, nie nałożę ceł, które miały wejść w życie 1 lutego" - napisał Trump po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte w Davos.

"W oparciu o bardzo produktywne spotkanie stworzyliśmy ramy przyszłego porozumienia dotyczącego Grenlandii, a w zasadzie całego regionu Arktyki. To rozwiązanie, jeśli zostanie zrealizowane, będzie korzystne dla Stanów Zjednoczonych Ameryki i wszystkich państw NATO" - przekazał amerykański polityk.

"Trwają dodatkowe dyskusje dotyczące Złotej Kopuły w odniesieniu do Grenlandii. Dalsze informacje będą udostępniane w miarę postępu rozmów" - dodał.

Trump chciał nałożyć cła na osiem państw. Kwestia Grenlandii w tle

Donald Trump zapowiedział kilka dni temu wprowadzenie dodatkowych 10-procentowych ceł na import towarów z ośmiu państw europejskich: Danii, Norwegii, Szwecji, Francji, Niemiec, Holandii, Finlandii i Wielkiej Brytanii.

Nowe stawki miały obowiązywać od 1 lutego i docelowo wzrosnąć do wysokości 25 proc.

Warunkiem wycofania się z ceł miała być zgoda na umożliwienie Stanom Zjednoczonym zakupu Grenlandii, autonomicznego terytorium zależnego od Danii.

Osiem wymienionych krajów wydało wspólne oświadczenie popierające Grenlandię, a premier Irlandii zapowiedział, że Unia Europejska odpowie działaniami odwetowymi, jeśli groźby celne się zmaterializują.

Prezydent USA o Grenlandii w Davos: Nie użyjemy siły

Donald Trump pojawił się na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos z ponad dwugodzinnym opóźnieniem. W trakcie swojego przemówienia nawiązał on do kwestii przejęcia Grenlandii przez USA.

- Czy chcecie, żebym powiedział kilka słów o Grenlandii? Chciałem to pominąć z mojego przemówienia, ale myślę, że może jednak warto - rozpoczął Trump.

Prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził następnie, że będąca pod panowaniem Danii wyspa jest "ogromnym, praktycznie niezamieszkałym terytorium", który korzysta z "systemów obronnych, które były wyprodukowane przez Rosję i Chiny".

- Uwielbiam Duńczyków, mają świetnych przywódców, ale tylko Stany Zjednoczone będą w stanie obronić to ogromne terytorium, będą w stanie go rozwijać i poprawić tak, aby to było dobre i bezpieczne dla Europy oraz dla nas - stwierdził.

- Prawdopodobnie nic nie dostaniemy, chyba że zdecyduję się na użycie nadmiernej siły - i siły, gdzie, szczerze mówiąc, bylibyśmy nie do zatrzymania. Ale tego nie zrobię - zapowiedział.

Gramatyka w "Gościu Wydarzeń": Fałszywe jest przekonanie, że Hołownia sobie pójdzie Polsat News