Trump zmienia zdanie, Ławrow komentuje. "USA powinny to porzucić"

W skrócie Donald Trump przedłużył ultimatum dla Teheranu do wtorku wieczorem, grożąc zniszczeniem infrastruktury, jeśli Iran nie odblokuje cieśniny Ormuz.

Siergiej Ławrow stwierdził, że USA powinny porzucić "język ultimatum" i powrócić do negocjacji.

Ławrow i Abbas Aragczi wezwali Stany Zjednoczone do zaprzestania "nielegalnych ataków na infrastrukturę cywilną".

"Wtorek, godzina 20 czasu wschodniego (środa, 2 w nocy czasu polskiego - red.)" - napisał na platformie Truth Social amerykański prezydent. Przedłużył tym samym swoje wcześniejsze ultimatum dane Teheranowi, które miało wygasnąć w poniedziałkowy wieczór.

W rozmowie z dziennikiem "Wall Street Journal" Donald Trump oświadczył, że jeśli Iran nie odblokuje kluczowej dla światowego transportu ropy naftowej cieśniny Ormuz, "straci wszystkie elektrownie i mosty".

Wojna w Iranie. Donald Trump przedłuża ultimatum

Dopytywany o to, kiedy Stany Zjednoczone zawrą porozumienie z Iranem, odpowiedział: - Powiadomię was wkrótce. Trump zapewnił jednak, że USA mają bardzo silną pozycję w negocjacjach, a odbudowa Iranu może zająć 20 lat, jeśli będzie on jeszcze istniał.

Trump został również zapytany, czy niepokoi go los Irańczyków, którzy mogą ucierpieć z powodu zniszczeń infrastruktury cywilnej.

- Nie, oni chcą, byśmy to zrobili - mówił. Dodał, że obecnie mieszkańcy Iranu "żyją w piekle".

Biały Dom odmówił agencji Reutera komentarza w sprawie wypowiedzi prezydenta USA.

Ławrow o polityce USA na Bliskim Wschodzie. Dał radę Trumpowi

Zdaniem szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa, USA powinny porzucić "język ultimatum" i powrócić na ścieżkę negocjacji, jeśli chcą zakończyć wojnę na Bliskim Wschodzie.

Komentarze te padły podczas rozmowy telefonicznej Ławrowa z jego irańskim odpowiednikiem.

"Strona rosyjska wyraziła nadzieję, że wysiłki podejmowane przez szereg państw w celu deeskalacji napięć wokół Iranu zakończą się sukcesem" - czytamy w komunikacie Moskwy po rozmowie Ławrowa z Abbasem Aragczim.

Jak dodano, "będzie to łatwiejsze, jeśli Stany Zjednoczone porzucą język ultimatum i wrócą na ścieżkę negocjacji".

Ławrow i Aragczi wezwali również Waszyngton do zaprzestania "nielegalnych ataków na infrastrukturę cywilną".

Źródło: Reuters, AFP

