Trump zmienia zdanie, Ławrow komentuje. "USA powinny to porzucić"
Prezydent USA Donald Trump przedłużył ultimatum dla Teheranu do wtorku wieczorem. - Jeśli się nie wykażą i będą chcieli utrzymać (cieśninę) zamkniętą, stracą każdą elektrownię i każdy inny zakład w całym kraju - ostrzegł. Zdaniem szefa MSZ Rosi Siergieja Ławrowa USA powinny porzucić "język ultimatum" i powrócić do negocjacji.
- Donald Trump przedłużył ultimatum dla Teheranu do wtorku wieczorem, grożąc zniszczeniem infrastruktury, jeśli Iran nie odblokuje cieśniny Ormuz.
- Siergiej Ławrow stwierdził, że USA powinny porzucić "język ultimatum" i powrócić do negocjacji.
- Ławrow i Abbas Aragczi wezwali Stany Zjednoczone do zaprzestania "nielegalnych ataków na infrastrukturę cywilną".
"Wtorek, godzina 20 czasu wschodniego (środa, 2 w nocy czasu polskiego - red.)" - napisał na platformie Truth Social amerykański prezydent. Przedłużył tym samym swoje wcześniejsze ultimatum dane Teheranowi, które miało wygasnąć w poniedziałkowy wieczór.
W rozmowie z dziennikiem "Wall Street Journal" Donald Trump oświadczył, że jeśli Iran nie odblokuje kluczowej dla światowego transportu ropy naftowej cieśniny Ormuz, "straci wszystkie elektrownie i mosty".
Wojna w Iranie. Donald Trump przedłuża ultimatum
Dopytywany o to, kiedy Stany Zjednoczone zawrą porozumienie z Iranem, odpowiedział: - Powiadomię was wkrótce. Trump zapewnił jednak, że USA mają bardzo silną pozycję w negocjacjach, a odbudowa Iranu może zająć 20 lat, jeśli będzie on jeszcze istniał.
Trump został również zapytany, czy niepokoi go los Irańczyków, którzy mogą ucierpieć z powodu zniszczeń infrastruktury cywilnej.
- Nie, oni chcą, byśmy to zrobili - mówił. Dodał, że obecnie mieszkańcy Iranu "żyją w piekle".
Biały Dom odmówił agencji Reutera komentarza w sprawie wypowiedzi prezydenta USA.
Ławrow o polityce USA na Bliskim Wschodzie. Dał radę Trumpowi
Zdaniem szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa, USA powinny porzucić "język ultimatum" i powrócić na ścieżkę negocjacji, jeśli chcą zakończyć wojnę na Bliskim Wschodzie.
Komentarze te padły podczas rozmowy telefonicznej Ławrowa z jego irańskim odpowiednikiem.
"Strona rosyjska wyraziła nadzieję, że wysiłki podejmowane przez szereg państw w celu deeskalacji napięć wokół Iranu zakończą się sukcesem" - czytamy w komunikacie Moskwy po rozmowie Ławrowa z Abbasem Aragczim.
Jak dodano, "będzie to łatwiejsze, jeśli Stany Zjednoczone porzucą język ultimatum i wrócą na ścieżkę negocjacji".
Ławrow i Aragczi wezwali również Waszyngton do zaprzestania "nielegalnych ataków na infrastrukturę cywilną".
Źródło: Reuters, AFP