W skrócie Donald Trump złożył bożonarodzeniowe życzenia, w których skierował obelgi w stronę swoich przeciwników politycznych.

Trump podkreślił swoje zasługi dla kraju, wymieniając niską przestępczość, brak inflacji i wzrost bezpieczeństwa.

W ramach rozpoczynających się w Stanach Zjednoczonych tegorocznych świąt Bożego Narodzenia prezydent wziął udział w tradycji śledzenia mikołajowych sań, rozmawiając z amerykańskimi dziećmi.

"Wesołych Świąt wszystkim, w tym radykalnym lewicowym szumowinom, które robią wszystko, co możliwe, by zniszczyć nasz kraj, ale poniosły druzgocącą porażkę" - napisał Donald Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Amerykański prezydent dodał, dzięki jego rządom nie ma już "otwartych granic, mężczyzn w kobiecych sportach, transgenderyzmu dla wszystkich ani słabego egzekwowania prawa".

Boże Narodzenie 2025. Donald Trump złożył amerykanom życzenia

Donald Trump podkreślił przy tym, "najniższy wskaźnik przestępczości od dekad" i brak inflacji oraz zaznaczył, że wprowadzone przez niego cła dały "biliony dolarów wzrostu i dobrobytu oraz najsilniejsze bezpieczeństwo narodowe, jakie kiedykolwiek mieliśmy".

"Znów jesteśmy szanowani, być może jak nigdy dotąd" - dodał.

Przypomnijmy, że składanie obraźliwych życzeń świątecznych swoim przeciwnikom politycznym jest tradycją dla Donalda Trumpa.

Prezydent Stanów Zjednoczonych w swoich życzeniach wielkanocnych zawarł obelgi m.in. wobec "radykalnie lewicowych świrów" oskarżając ich o celowe sprowadzanie do kraju morderców, "słabych sędziów" blokujących jego politykę oraz ludzi którzy jego zdaniem sfałszowali wybory 2020 r.

W ubiegłorocznych życzeniach bożonarodzeniowych krytykował też ówczesnego premiera Kanady Justina Trudeau, którego nazwał gubernatorem, obiecywał odebranie Kanału Panamskiego i odmówił złożenia życzeń przestępcom, którym Joe Biden złagodził wyroki śmierci. Zamiast tego Trump polecił im, by "poszli do piekła".

USA. Trump wziął udział w tradycji śledzenia mikołajowych sań

Dodajmy, że w środę Donald Trump wziął również udział w tradycji śledzenia mikołajowych sań przez amerykańsko-kanadyjskie dowództwo NORAD (Dowództwa Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej).

W jego trakcie amerykański prezydent połączył się telefonicznie z szeregiem dzieci dzwoniących na infolinię. Pytany przez 8-latka z Oklahomy, dlaczego USA śledzą św. Mikołaja, Trump odparł, że to po to, aby upewnić się, że Mikołaj jest dobry i zapewnić, by "zły Mikołaj nie zinfiltrował" kraju.

Prezydent powiedział też, że zarówno on, jak i św. Mikołaj kocha Oklahomę, bo wyborcy w Oklahomie zagłosowali na niego w wyborach.

Kiedy jedna z dziewczynek powiedziała, że chce w prezencie otrzymać czytnik książek, Trump pochwalił ją, że brzmi jak "osoba o wysokim IQ", dodając, że "na pewno potrzeba więcej ludzi o wysokim IQ".

Donald Trump dzwoniących rodziców zapewniał też, że kraj jest w świetnej sytuacji, a jego wyborcze zwycięstwo "uratowało" Amerykę. Po odbyciu sześciu rozmów Trump ocenił, że mógłby to robić cały czas, lecz musi zająć się Chinami, Rosją i Ukrainą.

Prezydent USA połączył się z żołnierzami spędzającymi święta poza krajem

Amerykański prezydent połączył się też telefonicznie z żołnierzami służącymi poza granicami kraju. W szczególności pozdrowił tych służących na lotniskowcu USS Gerald Ford, znajdującym się na Morzu Karaibskim i uczestniczącym w morskiej blokadzie Wenezueli.

- To ciekawe teraz miejsce by tam być, na Morzu Karaibskim - dodał.

Tradycja śledzenia mikołajowych sań przez NORAD trwa od 1955 r. Opowieść głosi, że zaczęła się od pomyłkowego telefonu dziecka do centrum operacji bojowych. Dziecko miało poprosić o rozmowę z Mikołajem.

Dziś w odbieraniu telefonów od dzieci bierze udział ponad tysiąc wolontariuszy. Według telewizji PBS na infolinię zadzwoniło w ubiegłym roku ponad 380 tys. osób.

