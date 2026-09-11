Amerykański prezydent zadeklarował, że gdyby miał ponownie podjąć decyzję dotyczącą wojny z Iranem, zdecydowałby tak samo jak w lutym.

- Nie wierzę w słowo "żałuję". Zawsze można trochę się nad tym zastanawiać - powiedział Trump w wyemitowanej w czwartek rozmowie z Laurą Ingraham, prezenterką telewizji Fox News.

- Jeżeli miałbym uczynić to znowu, zrobiłbym dokładnie to samo - dodał.

Prezydent odrzucił sugestię, że niektórzy z jego zwolenników są niezadowoleni i zdemoralizowani tą wojną.

- Nie sądzę, aby byli zdemoralizowani. Sądzę, że są bardzo dumni z faktu, że nie pozwalam, aby Iran miał broń nuklearną - oświadczył.

Koniec wojny USA z Iranem? Trump powtórzył swoje przewidywania

Donald Trump powtórzył też swoje przewidywania co do terminu zakończenia wojny.

- Skończy się zaraz po wyborach - powiedział Trump w wywiadzie, odnosząc się do zaplanowanych na listopad wyborów do Kongresu. W podobnym tonie republikanin wypowiedział się w środę, zarzucając Iranowi próbę wpłynięcia na głosowanie.

Jak wskazuje agencja Reutera, rosnące ceny ropy i gazu, będące rezultatem wojny z Iranem, stały się głównym problemem dla republikanów przed wyborami.

USA i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego, a Iran odpowiedział uderzeniami na Izrael i amerykańskie bazy w państwach Zatoki Perskiej. Wymiana uderzeń, a także izraelskie ataki na Liban spowodowały tysiące ofiar śmiertelnych. Miliony ludzi zostały zmuszone do ucieczki.



