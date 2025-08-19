W skrócie Poparcie dla Donalda Trumpa w USA spadło o 7 punktów procentowych od stycznia, osiągając najniższy poziom od jego powrotu do Białego Domu.

Zadowolenie z prezydenta spada zwłaszcza wśród Latynosów, a ponad połowa badanych uważa, że Trump jest zbyt blisko związany z Rosją.

Najwięcej pozytywnych ocen w polityce prezydent otrzymuje od wyborców Partii Republikańskiej, szczególnie w kwestiach przestępczości i imigracji.

Najnowszy sondaż Reuters/Ipsos wskazuje takie samo poparcie dla Donalda Trumpa jak pod koniec lipca. Jednocześnie prezydenta Stanów Zjednoczonych popiera o 7 pkt proc. mniej Amerykanów, w niż w badaniu ze stycznia.

To najniższe poparcie, jakie Trump odnotował od czasu powrotu do Białego Domu.

Amerykanie wskazali, jak oceniają Trumpa. Najnowszy sondaż pokazuje poparcie

Zadowolenie z Donalda Trumpa spada szczególnie wśród Latynosów - grupy, która w zeszłorocznych wyborach prezydenckich w USA licznie oddawała głos na republikanina. Obecnie 32 proc. Latynosów popiera amerykańskiego przywódcę i jest to najniższe notowanie, jakie Trump uzyskał wśród tej grupy etnicznej.

Ponad połowa Amerykanów biorący udział w badaniu oceniła, że prezydent Stanów Zjednoczonych jest "zbyt blisko związany z Rosją" - takiego zdania jest 54 proc. ankietowanych, w tym co piąty republikanin.

Taką ocenę wystawiono mimo kroków podejmowanych w kierunku zakończenia wojny w Ukrainie. Trump deklarował, że kiedy ponownie obejmie urząd prezydenta USA, rozwiąże konflikt w ciągu doby.

Przypomnijmy, że w piątek doszło do spotkania przywódców USA i Rosji na Alasce, a tematem rozmów było przerwanie wojny w Ukrainie. Sondaż zakończył się jednak przed poniedziałkowym spotkaniem Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu.

USA. Wyniki sondażu mogą nie być zachwycające dla Trumpa

Z badania wynika również, że zaledwie 42 proc. respondentów pozytywnie ocenia sposób, w jaki amerykański przywódca radzi sobie z przestępczością w kraju. Z kolei 43 proc. stwierdziło, że Donald Trump "dobrze radzi sobie w kwestii polityki imigracyjnej".

Jak podkreślono, w sprawach dotyczących polityki prezydent USA otrzymał poparcie w znacznej mierze od wyborców Partii Republikańskiej.

Sondaż Reuters/Ipsos przeprowadzono na grupie 4446 dorosłych Amerykanów. Badanie prowadzono sześć dni, a margines błędu wynosi 2 pkt proc.

