W skrócie Donald Trump publicznie skrytykował prawicowych publicystów, takich jak Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens i Alex Jones określając ich jako "wariatów i przegrywów".

Prezydent USA stwierdził, że publicyści ci są zwolennikami posiadania przez Iran broni nuklearnej, co wskazuje na ich "niskie IQ".

Publicyści wcześniej wspierający Trumpa zaczęli go ostatnio krytykować, szczególnie w kontekście amerykańskiej interwencji w Iranie.

Donald Trump zwrócił się do amerykańskich prawicowych publicystów Tuckera Carlsona, Megyn Kelly, Candace Owen i Alexa Jones'a za pośrednictwem platformy Truth Social.

"Wiem czemu atakowali mnie przez lata, uważając, że wspaniale by było, gdyby Iran - największy sponsor terroryzmu na świecie posiadał broń nuklearną - ponieważ mają jedną cechę wspólną - niskie IQ" - napisał Trump.

"To głupi ludzie. Oni to wiedzą, ich rodziny to wiedzą i wszyscy inni też to wiedzą. (...) To wariaci i mąciwody, którzy powiedzą wszystko, byle tylko zdobyć tanią publiczność" - dodał amerykański prezydent.

Donald Trump uderza w prawicowych publicystów. "To głupki"

Tuckerowi Carlsonowi zarzucił, że nie skończył nawet college'u, był bankrutem, gdy wyrzucono go z telewizji Fox News, a obecnie powinien odwiedzić psychiatrę.

Prawicowa influencerka Candace Owens została z kolei skrytykowana za to, że sugerowała, jakoby żona Emmanuela Macrona była mężczyzną. "Pierwsza dama Francji jest znacznie piękniejszą kobietą niż Candace" - napisał Trump i dodał, że ma nadzieję, że Brigitte Macron wygra pozew przeciwko Owens.

Alexowi Jonesowi dostało się natomiast za jego "najgłupsze" słowa o strzelaninie w szkole Sandy Hook, do której doszło w 2012 roku. Jones twierdził wówczas, że incydent został zaaranżowany przez amerykański rząd, a wszyscy uczestnicy masakry byli podstawionymi aktorami. Rodziny ofiar pozwały go i wygrały, a sąd zobligował Jones'a do wypłaty odszkodowań, których suma osiągnęła niemal miliard dolarów. Trump stwierdził, że to dobrze, że Jones "stracił całą swoją fortunę".

"Ci tak zwani eksperci są przegrywami i na zawsze nimi pozostaną" - zaznaczył republikanin.

Rozłam w środowisku MAGA. Odwracają się od Donalda Trumpa

Wszyscy publicyści zaatakowani przez Donalda Trumpa wcześniej byli jego wielkimi sojusznikami. W ostatnich tygodniach krytykowali oni jednak amerykański atak na Iran, co spotkało się z niezadowoleniem prezydenta USA.

Krytykę wobec działań amerykańskiego prezydenta wyraża również Marjorie Taylor Greene - była kongresmenka, która do niedawna była zwolenniczką prezydenta.

Ostatnie sondaże pokazują, że interwencja w Iranie spotkała się ze sprzeciwem ponad 50 proc. Amerykanów. Wśród sympatyków Partii Republikańskiej poparcie dla wojny wynosiło jednak 83 proc.

Sam Trump stwierdził, że w ideologii MAGA "chodzi o wygrywanie i siłę". Jak stwierdził, jego krytycy "nie wiedzą jak uczynić Amerykę ponownie wielką", w przeciwieństwie do niego.

