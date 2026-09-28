Trump zaskoczony decyzją Wielkiej Brytanii. "Ja bym tego nie zrobił"

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Donald Trump wyraził zaskoczenie decyzją brytyjskiej policji, by zezwolić na opuszczenie aresztu podejrzanym o przygotowanie zamachu w bazie RAF Fairford. Szef brytyjskich kontrterrorystów poinformował w poniedziałek, że pięciu podejrzanych zostało wypuszczonych za kaucją. - Wiemy o nich wszystko. Nie wypuścilibyśmy ich - skomentował prezydent USA.

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Donald Trump w garniturze i fioletowym krawacie siedzi przy biurku, wskazuje palcem w bok, w tle mężczyźni.
Donald Trump stwierdził, że jest zaskoczony decyzją brytyjskiej policji ws. podejrzanych o zamach w bazie RAFKEVIN DIETSCHAFP

W skrócie

  • Donald Trump wyraził zdziwienie decyzją brytyjskiej policji o zwolnieniu podejrzanych o planowanie zamachu na bazę RAF Fairford.
  • Brytyjska policja wypuściła pięciu brytyjskich obywateli podejrzanych o przygotowanie aktu terrorystycznego po przesłuchaniu i wpłaceniu kaucji.
  • Śledczy badali pojazdy i działania podejrzanych w pobliżu bazy RAF, zapowiadając powrót ewakuowanych mieszkańców Whelford do domów.
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- Jestem zaskoczony, że ich wypuścili, ja bym tego nie zrobił - powiedział Donald Trump podczas briefingu w Pokoju Owalnym. - Wiemy o nich wszystko. Nie wypuścilibyśmy ich - stwierdził prezydent USA cytowany przez AFP.

Pytany o to, czy zamachowcy mają powiązania z Iranem, Donald Trump nie zaprzeczył. - To możliwe - stwierdził.

Jak podało BBC, baza lotnictwa wojskowego Fairford od wielu lat jest wykorzystywana przez Amerykanów, którzy wraz z Brytyjczykami zapewniają jej bezpieczeństwo. Od końca lutego Pentagon wykorzystuje jednostkę do przeprowadzania ataków na Iran. Stacjonują tam m.in. ciężkie bombowce strategiczne Rockwell B-1B Lancer.

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Według informacji przekazanych przez szefa brytyjskiej policji antyterrorystycznej Lawrence'a Taylora wszyscy zatrzymani w sprawie organizacji zamachu w Fairford to mężczyźni obywatelstwa brytyjskiego w wieku od 23 do 25 lat, otwiera się w nowym oknie.

W poniedziałek Taylor poinformował, że pięciu podejrzanych zostało wypuszczonych z aresztu po przeprowadzeniu "dogłębnego przesłuchania" i uiszczeniu kaucji. Policja zdecydowała się na poręcznie, mimo że dochodzenie prowadzone jest w sprawie podejrzenia przygotowywania aktu terrorystycznego.

Brytyjskie media spekulują, że sprawa może mieć związek z reżimem irańskim, który mógł zlecić zamach na bazę wykorzystywaną przez Amerykanów. Komisarz Taylor powiedział podczas poniedziałkowej konferencji, że policja nie wyklucza "wątku geopolitycznego".

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W nocy z soboty na niedzielę policja w Gloucestershire odebrała zgłoszenie o "trzech podejrzanych pojazdach" jadących w stronę bazy RAF. Do zatrzymania pięciu mężczyzn poruszających się samochodami doszło w miejscowości Whelford.

"Specjalnie przeszkoleni śledczy CTP (antyterroryści - red.) badali miejsce przez całą noc i prowadzili szereg działań, które doprowadziły do powstania wielu nowych ścieżek dochodzenia" - podała policja w komunikacie.

Lawrence Taylor poinformował w poniedziałek rano, że samochody wykorzystywane przez podejrzanych zostały poddane "wnikliwemu badaniu" specjalistów policyjnych i wojskowych i zapowiedział rychły powrót ewakuowanych mieszkańców okolic Whelford do domów.

Źródło: AFP, BBC

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