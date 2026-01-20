W skrócie Rząd Wielkiej Brytanii zadeklarował, że nie pójdzie na kompromis w kwestii bezpieczeństwa narodowego, argumentując przekazanie Czagos Mauritiusowi troską o bazę na Diego Garcia.

Donald Trump nazwał porozumienie w sprawie Czagos "aktem całkowitej słabości" i stwierdził, że to jeden z powodów, dla których USA musi przejąć kontrolę nad Grenlandią.

Wielka Brytania i Mauritius zawarły w ubiegłym roku umowę, przekazującą suwerenność nad archipelagiem, zachowując przy tym brytyjską kontrolę nad strategiczną bazą Diego Garcia - umowa otrzymała aprobatę USA.

- Wielka Brytania nigdy nie pójdzie na kompromis w kwestii swojego bezpieczeństwa narodowego - zadeklarował rzecznik brytyjskiego rządu w oświadczeniu.

Przedstawiciel Wielkiej Brytanii dodał, że decyzja o przekazaniu wysp Czagos Mauritiusowi była podyktowana troską o funkcjonowanie położonej na wyspach wspólnej amerykańsko-brytyjskiej bazy wojskowej.

- Działaliśmy, ponieważ baza na Diego Garcia była zagrożona. Orzeczenia sądowe podważyły naszą pozycję i uniemożliwiłyby jej funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem w przyszłości - stwierdził.

Wielka Brytania - USA. Donald Trump o "akcie całkowitej słabości"

Jak podkreślono, zawarta umowa "zabezpiecza funkcjonowanie wspólnej bazy na Diego Garcia na kolejne pokolenia i zawiera solidne ustalenia, które pozwolą dalej wykorzystywać jej unikalne możliwości".

Deklaracje brytyjskiego rządu są odpowiedzią na słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych, który zarzucił Wielkiej Brytanii, że umowa dotycząca Czagos jest "aktem całkowitej słabości".

Donald Trump dodał, że porozumienie jest "kolejny z wielu powodów związanych z bezpieczeństwem narodowym, dla których USA musi przejąć kontrolę nad Grenlandią".

Amerykański przywódca skomentował sytuację także w mediach społecznościowych.

"Szokujące, że nasz 'genialny' sojusznik z NATO, Wielka Brytania, planuje oddać wyspę Diego Garcia, gdzie znajduje się ważna baza wojskowa USA, Mauritiusowi i to BEZ ŻADNEGO POWODU" - napisał w Truth Social.

Trump dodał, że nie ma wątpliwości, iż ruch ten zauważyły też Rosja i Chiny.

Wyspa Diego Garcia. Strategiczna baza wojskowa USA i Wielkiej Brytanii

Na wyspie Diego Garcia jest położona strategicznie istotna baza wojskowa, kontrolowana wspólnie przez Amerykanów i Brytyjczyków.

W zeszłym roku Wielka Brytania i Mauritius zawarły porozumienie, na mocy którego suwerenność nad wyspami Czagos, do których należy Diego Garcia, została przekazana drugiemu z tych państw. Brytyjczycy na jego mocy zachowują kontrolę nad bazą.

Umowa w momencie ustalania, w maju zeszłego roku, uzyskała aprobatę amerykańskiej administracji. Została "przyjęta z zadowoleniem", a USA pochwaliły wysiłki mające na celu zapewnienie długoterminowego funkcjonowania obiektu.

Podpisanie umowy Wielkiej Brytanii z Mauritiusem zostało opóźnione po inauguracji Trumpa w styczniu 2025 r. Londyn chciał w ten sposób dać nowej administracji czas na zapoznanie się ze szczegółami porozumienia.

Źródło: Reuters

