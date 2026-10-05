W skrócie
- Donald Trump ponownie wspomniał o możliwości otwarcia amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Wyznał, że rozważa podobną inwestycję na Litwie.
- Prezydent USA wyraził przychylność wobec tej inicjatywy, wspominając o swoim poparciu dla polskiego prezydenta.
- Polska zadeklarowała gotowość do utworzenia bazy amerykańskiej, otrzymała pozytywną odpowiedź ze Stanów Zjednoczonych, jednak ostateczna decyzja nie zapadła.
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Prezydent USA Donald Trump został zapytany przez reportera TVN, co dalej z bazą USA w Polsce. - Może do tego dojść, bardzo tego chcą - odparł przywódca.
Trump zapytany o bazę USA w Polsce. "Oni chcą tego"
Dopytywany, czy on też tego chce, Trump zaczął odpowiedź od pochwalenia Karola Nawrockiego.
- Oni chcą tego, a ja lubię ich prezydenta. Jak wiecie, poparłem go i wygrał zdecydowaną większością. Odniósł wspaniałe zwycięstwo. Mamy w Polsce wspaniałego prezydenta, więc tak, myślę, że tak - podkreślił Trump przed Białym Domem.
Amerykański przywódca dodał, że rozważy możliwość utworzenia bazy także na Litwie. - To moi przyjaciele. To wspaniali ludzie, więc z pewnością przyjrzymy się temu - wyjaśnił.
Polska gotowa na utworzenie amerykańskiej bazy
Polska oficjalnie zgłosiła gotowość do utworzenia stałej bazy wojsk amerykański w maju 2026 roku, natomiast w czerwcu minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że otrzymał pozytywną odpowiedź ze strony Stanów Zjednoczonych po spotkaniu z sekretarzem wojny Pete'em Hegsethem. Szef MON podkreślił jednak, że nie oznacza to ostatecznej decyzji.
- Zielone światło ze strony Białego Domu jest, prezydent Trump wprost napisał to 17 września, natomiast wykonawczo muszą to wykonać i Pentagon, i Ministerstwo Obrony Narodowej, i polskie wojsko - powiedział w piątek szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
Prezydencki minister zastrzegł, że "definitywnie o tym, czy baza powstała, czy nie, będziemy wiedzieć wtedy, kiedy prezydent Trump kiedyś przyjedzie po to, aby otworzyć tę bazę w Polsce".