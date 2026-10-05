Trump zapytany o bazę w Polsce. Wspomniał o drugim kraju

Patryk Idziak

Oprac.: Patryk Idziak

Donald Trump powtórzył, że może dojść do otwarcia amerykańskiej bazy w Polsce. - Oni tego chcą, a ja lubię ich prezydenta - powiedział prezydent USA w rozmowie z mediami. Jak dodał, rozważa także podobną inwestycję na Litwie.

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Donald Trump w garniturze i niebieskim krawacie przy mikrofonach na zewnątrz, w tle niebo i żółty żuraw.
Prezydent USA Donald Trump odpowiadał na pytania dziennikarzyANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP

W skrócie

  • Donald Trump ponownie wspomniał o możliwości otwarcia amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Wyznał, że rozważa podobną inwestycję na Litwie.
  • Prezydent USA wyraził przychylność wobec tej inicjatywy, wspominając o swoim poparciu dla polskiego prezydenta.
  • Polska zadeklarowała gotowość do utworzenia bazy amerykańskiej, otrzymała pozytywną odpowiedź ze Stanów Zjednoczonych, jednak ostateczna decyzja nie zapadła.
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Prezydent USA Donald Trump został zapytany przez reportera TVN, co dalej z bazą USA w Polsce. - Może do tego dojść, bardzo tego chcą - odparł przywódca.

Trump zapytany o bazę USA w Polsce. "Oni chcą tego"

Dopytywany, czy on też tego chce, Trump zaczął odpowiedź od pochwalenia Karola Nawrockiego.

- Oni chcą tego, a ja lubię ich prezydenta. Jak wiecie, poparłem go i wygrał zdecydowaną większością. Odniósł wspaniałe zwycięstwo. Mamy w Polsce wspaniałego prezydenta, więc tak, myślę, że tak - podkreślił Trump przed Białym Domem.

Amerykański przywódca dodał, że rozważy możliwość utworzenia bazy także na Litwie. - To moi przyjaciele. To wspaniali ludzie, więc z pewnością przyjrzymy się temu - wyjaśnił.

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Polska gotowa na utworzenie amerykańskiej bazy

Polska oficjalnie zgłosiła gotowość do utworzenia stałej bazy wojsk amerykański w maju 2026 roku, natomiast w czerwcu minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że otrzymał pozytywną odpowiedź ze strony Stanów Zjednoczonych po spotkaniu z sekretarzem wojny Pete'em Hegsethem. Szef MON podkreślił jednak, że nie oznacza to ostatecznej decyzji.

- Zielone światło ze strony Białego Domu jest, prezydent Trump wprost napisał to 17 września, natomiast wykonawczo muszą to wykonać i Pentagon, i Ministerstwo Obrony Narodowej, i polskie wojsko - powiedział w piątek szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Prezydencki minister zastrzegł, że "definitywnie o tym, czy baza powstała, czy nie, będziemy wiedzieć wtedy, kiedy prezydent Trump kiedyś przyjedzie po to, aby otworzyć tę bazę w Polsce".

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