We wpisie zamieszczonym na platformie Truth Social Donald Trump zapowiedział, że rozporządzenie zrówna ceny leków na receptę w USA z cenami obowiązującymi w innych krajach na zasadzie tzw. klauzuli najwyższego uprzywilejowania.

"Ceny leków na receptę i farmaceutyków zostaną obniżone niemal natychmiast od 30 do 80 proc. " - podkreślił Trump.

"Wprowadzę zasadę NAJWYŻSZEGO UPRZYWILEJOWANIA, tak aby Stany Zjednoczone płaciły tę samą cenę , co kraj który płaci najmniej gdziekolwiek na świecie" - napisał prezydent (pisownia oryginalna). "Po raz pierwszy od wielu lat da to UCZCIWOSĆ AMERYCE!" - dodał.

Reuter zaznacza, że obecnie ceny leków na receptę są w USA znacznie wyższe niż w innych krajach wysoko rozwiniętych, czasami nawet prawie trzykrotnie. Prezydent odniósł się także do tych różnic.

"Zawsze było trudno to wyjaśnić i było to bardzo zawstydzające, ponieważ w rzeczywistości nie było poprawnej ani słusznej odpowiedzi. Firmy farmaceutyczne przez lata twierdziły, że to koszty badań i rozwoju i że wszystkie te koszty były i będą, bez żadnego powodu, ponoszone przez 'frajerów' Ameryki. Jedynie" - stwierdził.