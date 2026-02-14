W skrócie Donald Trump zapowiedział wprowadzenie obowiązku posiadania dowodu tożsamości w wyborach, nawet jeśli Kongres nie uchwali odpowiedniej ustawy.

Izba Reprezentantów przyjęła projekt ustawy SAVE America Act zaostrzający zasady rejestracji wyborców, podczas gdy los ustawy w Senacie pozostaje niepewny.

Projekt poparł m.in. Elon Musk, a przeciwko wypowiedziała się senatorka Lisa Murkowski, która podkreśliła zarzuty dotyczące naruszenia suwerenności stanów.

Prezydent USA napisał w serwisie Truth Social, że "zgłębił" argumenty prawne w tej sprawie i "w najbliższej przyszłości przedstawi niepodważalne uzasadnienie", choć nie podał bliższych szczegółów.

"Jeśli nie uda nam się przeforsować tego w Kongresie, istnieją prawne powody, dla których to OSZUSTWO nie jest dozwolone" - oświadczył Trump w osobnym wpisie. Zapowiedział wprowadzenie obowiązku w formie rozporządzenia wykonawczego.

Trump wywiera presję na Senat. Chodzi o rejestracje wyborów w USA

Według portalu Politico Trump osobiście zaangażował się w działania mające na celu zaostrzenie standardów rejestracji wyborców w całym kraju, popierając ustawę SAVE America Act. Jest to zaktualizowany projekt Partii Republikańskiej, który ma zreformować federalne zasady głosowania.

Ustawa nakłada na wyborców wymóg okazania dowodu obywatelstwa podczas rejestracji oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem w trakcie głosowania osobistego. Zobowiązuje ona również stany do usunięcia osób niebędących obywatelami z istniejących rejestrów wyborców.

Izba Reprezentantów przyjęła ustawę w środę stosunkiem głosów 218 do 213, ulegając narastającej presji ze strony Trumpa. Jej los w Senacie pozostaje jednak niejasny. Republikanie prywatnie przyznają, że projekt napotka opór w postaci obstrukcji parlamentarnej ze strony demokratów i brakuje im wystarczającego poparcia, aby dokument trafił do podpisu prezydenta.

Próba zmiana wyborczego w USA. Projekt poparł Elon Musk

Jak podkreśla Politico, ustawa jest najnowszą próbą zmiany prawa wyborczego przez republikanów, motywowaną twierdzeniami Trumpa, że wybory prezydenckie w 2020 roku zostały sfałszowane.

Projekt zyskał poparcie wpływowych postaci, takich jak Elon Musk czy związana z ruchem MAGA artystka Nicki Minaj, która mobilizowała fanów do wywierania presji na senatorów w celu uchwalenia przepisów.

Przeciwko ustawie opowiedziała się natomiast senatorka polskiego pochodzenia Lisa Murkowski z Alaski. W jej opinii SAVE America Act oraz powiązana z nią ustawa MEGA (Modernizing Electoral Governance Act) naruszają zasadę suwerenności stanów. Murkowski przypomniała, że projekt MEGA to obszerna reforma procedur wyborczych, która zakłada m.in. ujednolicenie weryfikacji tożsamości na poziomie federalnym oraz modyfikację systemów raportowania wyników.

