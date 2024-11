Trump zapowiedział masową deportację. Meksyk odpowiada

- Jeśli dojdzie do deportacji, przyjmiemy Meksykanki i Meksykanów i mamy na to plan. Zanim to jednak nastąpi, będziemy pracować, by pokazać, że nasi rodacy, którzy przebywają po drugiej stronie granicy, nie muszą być deportowani, lecz przeciwnie - przynoszą korzyść również gospodarce USA" - powiedziała.