W skrócie Donald Trump opublikował wpis na Truth Social, odnosząc się do propozycji Iranu dotyczącej możliwego porozumienia i dołączył do niego grafikę z napisem "koniec z miłym panem".

Według Axios Iran zaproponował najpierw rozwiązanie sytuacji w cieśninie Ormuz, a następnie rozmowy o programie nuklearnym, lecz amerykańscy urzędnicy nie zamierzają przystać na tę ofertę.

Według rozmówców "The Atlantic" w administracji USA rosną obawy dotyczące braków w uzbrojeniu, a wiceprezydent J.D. Vance kwestionuje dokładność informacji przekazywanych przez Pentagon.

Donald Trump opublikował na platformie Truth Social wpis, w którym nawiązał do negocjacji między USA a Iranem na temat programu nuklearnego Teheranu.

"Lepiej będzie, jak Iran szybko podejmie jakieś działania. Iran nie potrafi się ogarnąć, nie wiedzą, jak podpisać umowę o nierozwijaniu zdolności nuklearnych. Lepiej niech się szybko opamiętają" - napisał amerykański prezydent.

Republikanin dołączył do wpisu przerobioną grafikę z podpisem "koniec z miłym panem". Na obrazku widać przemierzającego Iran z bronią Donalda Trumpa. W tle zobaczyć można wybuchy i ogień.

Wpis Donalda Trumpa na platformie Truth Social

We wcześniejszym wpisie opublikowanym na Truth Social Trump poinformował, że Teheran wysłał mu wiadomość, że Iran znajduje się "w stanie rozpadu". Ponadto ocenił, że musi na nowo określić, kto realnie dowodzi tym krajem.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Trump sceptyczny wobec propozycji Iranu

Donald Trump i jego doradcy są sceptyczni wobec najnowszej oferty, którą Teheran miał złożyć Waszyngtonowi.

Z ustaleń serwisu Axios wynikało, że Irańczycy zaproponowali w pierwszej kolejności rozwiązanie sytuacji w cieśninie Ormuz. Dopiero na kolejnym etapie miałyby się odbyć rozmowy dotyczące programu nuklearnego.

Jak wynikało z relacji "The Wall Street Journal", Amerykanie najprawdopodobniej nie zamierzają przystać na tę ofertę. Gazeta, powołując się na amerykańskich urzędników, poinformowała, że Trump na spotkaniu ze swoją administracją nakazał przygotowanie się do dłuższej blokady wybrzeża Iranu. W ten sposób chce uderzyć w finanse reżimu i wymusić ustępstwa.

Media opisywały też, że republikanin na spotkaniach ze swoim zespołem miał analizować inne opcje wpłynięcia na ewentualne decyzje Teheranu. Jednak utrzymanie blokady cieśniny Ormuz jawiło mu się jako najbardziej rozsądna opcja.

Trump groził powrotem do ataków na Iran. Media donoszą jednak o brakach w uzbrojeniu

Przywódca USA już wcześniej groził powrotem do ataków na Iran, jeśli uzna, że rozmowy dotyczące zakończenia wojny nie przynoszą rezultatów.

Jednak obecnie w jego administracji ma narastać przekonanie, że republikanin chce uniknąć wznowienia działań zbrojnych.

Przyczyną takiego stanu rzeczy mają być braki w amerykańskim uzbrojeniu. Dwóch urzędników w niedawnej rozmowie z "The Atlantic" przekazało, że wiceprezydent USA J.D. Vance kwestionuje dokładność informacji przekazywanych przez Pentagon. Polityk ma obawiać się m.in. o "dostępność niektórych systemów rakietowych".

Źródło: Axios, "The Wall Street Journal"

