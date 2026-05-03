Trump zaostrza narrację, "dużo więcej". Kolejny cios dla Niemiec

W skrócie Donald Trump zapowiedział znaczne zmniejszenie liczby żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Niemczech.

USA ogłosiły decyzję o wycofaniu pięciu tysięcy żołnierzy z Niemiec w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy, po krytyce ze strony niemieckiego kanclerza.

Trump zasugerował także możliwość ograniczenia obecności wojskowej USA w Hiszpanii i Włoszech, podkreślając amerykańskie zaangażowanie w Ukrainie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Znacznie obetniemy liczbę żołnierzy. O dużo więcej niż pięć tysięcy - powiedział Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie przed odlotem do Miami.

Wypowiedź stanowiła jego odpowiedź na pytanie dlaczego zdecydował się wycofać wojska USA z Niemiec. Prezydent nie rozwinął tego wątku.

USA wycofują część żołnierzy z Niemiec. Trump: Będzie ich więcej

Stany Zjednoczone ogłosiły w piątek decyzję o wycofaniu pięciu tysięcy amerykańskich żołnierzy z Niemieckiego terytorium. Postanowienie to ma wejść w życie w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy.

Choć według resortu był to wynik wewnętrznych analiz, do decyzji doszło po tym, jak Trump z gniewem zareagował na krytykę wojny z Iranem ze strony niemieckiego kanclerza Friedricha Merza.

Niemiecki przywódca uderzył w USA w poniedziałek, stwierdzając m.in. że cały amerykański naród jest "upokarzany przez irańskie kierownictwo, zwłaszcza przez tzw. Gwardię Rewolucyjną", a Amerykanie nie mają "przekonującej strategii negocjacyjnej".

Jego słowa wywołały błyskawiczną reakcję ze strony amerykańskiego prezydenta, który podkreślił, że Merz "nie wie, o czym mówi" i powinien skupić się na "naprawie swojego zepsutego państwa". Ostatecznie sprzeczka przybrała formę dłuższej wymiany zdań.

Amerykańscy żołnierze w Europie. Na celowniku Niemcy, Hiszpania i Włochy

Dzień po tym, jak Trump wskazał, że rozważa wycofanie wojsk z Niemiec, polityk został także zapytany o możliwe ograniczenie liczby żołnierzy w Hiszpanii i Włoszech. Jak stwierdził, "prawdopodobnie" mógłby to zrobić.

Prezydent Stanów Zjednoczonych zaznaczył, że Włochy "nie pomagają" USA, a Hiszpania "jest okropna, całkowicie okropna". Podkreślił za to amerykańskie zaangażowanie w Ukrainie. - Zrobili w Ukrainie całkowity bałagan - stwierdził.

Obecnie w Niemczech stacjonuje ok. 36 tys. żołnierzy USA.

"Prezydenci i premierzy". Trump wycofuje żołnierzy z Niemiec. Co dalej z NATO? Polsat News