Trump zagroził, że "ukarze" hiszpański rząd. Bruksela reaguje

Dawid Szczyrbowski

Oprac.: Dawid Szczyrbowski

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez nie odniósł się jednoznacznie do groźby Donalda Trumpa o wykluczenie jego kraju z NATO. Zarazem powtórzył, że Madryt sprzeciwia się wydawaniu 5 proc. PKB na obronność. Niewykluczone, że rząd w USA narzuci na Hiszpanię cła. Na ten ruch zareagował z kolei rzecznik Komisji Europejskiej.

Prezydent USA Donald Trump
Prezydent USA Donald TrumpYOAN VALAT East News

W skrócie

  • Prezydent USA rozważa nałożenie ceł na Hiszpanię za zbyt niskie wydatki na obronność, sugerując nawet możliwość jej wykluczenia z NATO.
  • Komisja Europejska zapowiada reakcję na ewentualne cła, podkreślając, że polityka handlowa leży w gestii Unii Europejskiej.
  • Hiszpański rząd i opozycja spierają się o wysokość nakładów na wojsko, podczas gdy USA mogą też wycofać swoje bazy z Hiszpanii, co zagrozi lokalnej gospodarce.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prezydent USA powiedział we wtorek, że jest niezadowolony z poziomu wydatków Hiszpanii na obronność i myśli o ukaraniu jej za pomocą ceł. Wcześniej Amerykanin zasugerował, że Hiszpania być może powinna zostać wyrzucona z NATO.

Rzecznik Komisji Europejskiej Olof Gill powiedział w środę podczas briefingu prasowego, że polityka handlowa leży w gestii Brukseli, a KE "zareaguje odpowiednio, tak jak zawsze, na wszelkie środki podjęte wobec jednego lub kilku naszych państw członkowskich".

Jak dodał, dla rozwiązania podobnych problemów służyła umowa handlowa między Unią Europejską a USA podpisana w lipcu.

Spór w Hiszpanii. W tle wydatki na obronność

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez ponownie wyraził swój sprzeciw wobec wydawanie 5 proc. PKB na obronność we wtorkowym wywiadzie dla radia Cadena SER. Według rządu w Madrycie wydatki na poziomie 2 proc. wystarczą, aby wypełnić zadania stawiane Hiszpanii przez NATO, bez szkody dla polityki socjalnej.

Pytana w środę w Brukseli o wydatki na obronność, ministra obrony Hiszpanii Margarita Robles nie stwierdziła jednoznacznie, że w najbliższych latach nie przekroczą one zakładanych 2 proc. PKB, pozostawiając tę kwestię otwartą.

Zobacz również:

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił pomoc dla Strefy Gazy
Bliski Wschód

Gorąco na Morzu Śródziemnym. Hiszpania wysyła okręt wojenny

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Hiszpania, podobnie jak reszta członków NATO, zgodziła się na nowe cele obronne i w tym zakresie w bloku panuje "całkowita jednomyślność" - podkreślił w środę sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte.

    Prawicowa opozycja w Hiszpanii "nie poparła premiera w obliczu gróźb Trumpa", ostro atakując szefa rządu za jego podejście do wydatków na obronność - zauważył dziennik "El Pais".

    USA. Będzie powtórka z 2018 roku? Donald Trump może nałożyć cła na Hiszpanię

    Choć cła wymierzone przez USA w danego członka UE są rzadkością, to zdarzały się w przeszłości - powiedział Ignacio Garcia Bercero z brukselskiego think tanku Bruegel, cytowany przez agencję Reutera.

    Waszyngton może nałożyć taryfy na określone produkty, które są w większości produkowane w Hiszpanii. W 2018 r. USA zrobiły to w odniesieniu do czarnych oliwek, wprowadzając 30-procentowe cła na wniosek kalifornijskich producentów.

    Jak przypomniał Reuters, udział Hiszpanii w rynku amerykańskim spadł z 49 proc. w 2017 r. do 19 proc. w 2024 r.

    Stany Zjednoczone mogą również zakończyć użytkowanie baz lotniczej i morskiej na południu Hiszpanii, przenosząc swoją obecność do Maroka, tym samym szkodząc lokalnej hiszpańskiej gospodarce poprzez utratę tysięcy pośrednich miejsc pracy - oceniła agencja.

    Zobacz również:

    Stany Zjednoczone rozważają przekazanie Ukrainie rakiet Tomahawk (zdj. ilustracyjne)
    Wojna w Ukrainie

    Przyspieszenie w sprawie Tomahawków. Ukraińska delegacja spotkała się z Amerykanami

    Marta Stępień
    Marta Stępień
    Dwa lata rządu Donalda Tuska. Motyka z PSL w ''Graffiti'': Nikt nie będzie odpalał konfetti. Pokażemy, co udało się zrobićPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze