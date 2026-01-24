W skrócie Donald Trump zagroził Kanadzie nałożeniem 100-procentowych ceł, jeśli kraj podpisałby nowe porozumienie handlowe z Chinami.

Premier Kanady Mark Carney poinformował o wstępnym porozumieniu z Chinami dotyczącym zniesienia barier handlowych.

Mark Carney podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos skrytykował politykę USA, a niedługo potem Kanada została wykluczona z Rady Pokoju powołanej przez Trumpa.

"Jeśli gubernator Carney myśli, że zamierza uczynić Kanadę 'portem przeładunkowym' dla Chin, z którego będą wysyłać towary i produkty do Stanów Zjednoczonych, to jest w błędzie" - napisał Trump, nazywając premiera Kanady Marka Carneya "gubernatorem".

Ocenił, że "Chiny zjedzą Kanadę żywcem, całkowicie ją pochłoną, włącznie ze zniszczeniem jej przedsiębiorstw, tkanki społecznej i ogólnego stylu życia".

Donald Trump zagroził Kanadzie cłami. Chodzi o umowę z Chinami

Trump zagroził natychmiastowym wprowadzeniem 100-procentowych ceł na kanadyjskie towary w przypadku podpisania porozumienia handlowego.

Carney ogłosił przed tygodniem w Pekinie, że Chiny i Kanada zawarły wstępne porozumienie, znoszące bariery handlowe, w tym w sprawie obniżki ceł na kanadyjskie produkty rolne i otwarcie Kanady na chińskie auta elektryczne.

Podczas konferencji po zawarciu porozumienie szef kanadyjskiego rządu podkreślił, że choć Ottawa i Pekin różnią się w wielu kwestiach, to dialog stał się "szczery i konsekwentny".

Ma to w jego ocenie czynić relację "bardziej przewidywalną". Zaznaczył przy tym, że relacje z USA są "znacznie bardziej wieloaspektowe i szersze".

Relacje USA - Kanada. Mark Carney krytykuje Donalda Trumpa

Z kolei podczas zakończonego w piątek Światowego Forum Ekonomicznego w Davos premier Kanady wygłosił krytyczne w stosunku do polityki USA przemówienie, szeroko komentowane w światowych mediach.

W jego trakcie kanadyjski polityk stwierdził m.in., że dawny porządek świata załamuje się, mocarstwa używają ekonomicznej integracji jako broni, a coraz bardziej widoczna jest tendencja niektórych państw, by dostosowywać się do wymogów silniejszych.

Niedługo potem Trump wycofał zaproszenie dla Kanady do powołanej przez siebie Rady Pokoju.

