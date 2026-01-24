Trump zagroził sąsiadowi. W grę wchodzą gigantyczne cła

Dorota Hilger

Dorota Hilger

"Chiny zjedzą Kanadę żywcem, całkowicie ją pochłoną, włącznie ze zniszczeniem jej przedsiębiorstw, tkanki społecznej i ogólnego stylu życia" - stwierdził prezydent USA Donald Trump. Zagroził, że jeśli nowa umowa handlowa z Chinami wejdzie w życie, to z Chinami na Kanadę 100-proc. cła. Wcześniej Trump wycofał zaproszenie dla tego kraju do Rady Pokoju.

Dwóch mężczyzn przemawiających podczas Światowego Forum Ekonomicznego, każdy przy osobnej mównicy z charakterystycznym niebieskim tłem z napisem World Economic Forum, po prawej widoczny napis Annual Meeting Davos 2026
Donald Trump grozi Kanadzie. Chodzi o porozumienie z Chinami FABRICE COFFRINIAFP

W skrócie

  • Donald Trump zagroził Kanadzie nałożeniem 100-procentowych ceł, jeśli kraj podpisałby nowe porozumienie handlowe z Chinami.
  • Premier Kanady Mark Carney poinformował o wstępnym porozumieniu z Chinami dotyczącym zniesienia barier handlowych.
  • Mark Carney podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos skrytykował politykę USA, a niedługo potem Kanada została wykluczona z Rady Pokoju powołanej przez Trumpa.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Jeśli gubernator Carney myśli, że zamierza uczynić Kanadę 'portem przeładunkowym' dla Chin, z którego będą wysyłać towary i produkty do Stanów Zjednoczonych, to jest w błędzie" - napisał Trump, nazywając premiera Kanady Marka Carneya "gubernatorem".

Ocenił, że "Chiny zjedzą Kanadę żywcem, całkowicie ją pochłoną, włącznie ze zniszczeniem jej przedsiębiorstw, tkanki społecznej i ogólnego stylu życia".

Donald Trump zagroził Kanadzie cłami. Chodzi o umowę z Chinami

Trump zagroził natychmiastowym wprowadzeniem 100-procentowych ceł na kanadyjskie towary w przypadku podpisania porozumienia handlowego.

Carney ogłosił przed tygodniem w Pekinie, że Chiny i Kanada zawarły wstępne porozumienie, znoszące bariery handlowe, w tym w sprawie obniżki ceł na kanadyjskie produkty rolne i otwarcie Kanady na chińskie auta elektryczne.

Zobacz również:

Donald Trump zapowiedział, że nałoży cła na osiem państw Europy. Są pierwsze reakcje. Na zdj. od lewej: premier Szwecji, prezydent Francji i przewodniczący Rady Europejskiej
Świat

"Niedopuszczalne", "odpowiemy". Europa reaguje na groźby Trumpa

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    Podczas konferencji po zawarciu porozumienie szef kanadyjskiego rządu podkreślił, że choć Ottawa i Pekin różnią się w wielu kwestiach, to dialog stał się "szczery i konsekwentny".

    Ma to w jego ocenie czynić relację "bardziej przewidywalną". Zaznaczył przy tym, że relacje z USA są "znacznie bardziej wieloaspektowe i szersze".

    Relacje USA - Kanada. Mark Carney krytykuje Donalda Trumpa

    Z kolei podczas zakończonego w piątek Światowego Forum Ekonomicznego w Davos premier Kanady wygłosił krytyczne w stosunku do polityki USA przemówienie, szeroko komentowane w światowych mediach.

    W jego trakcie kanadyjski polityk stwierdził m.in., że dawny porządek świata załamuje się, mocarstwa używają ekonomicznej integracji jako broni, a coraz bardziej widoczna jest tendencja niektórych państw, by dostosowywać się do wymogów silniejszych.

    Niedługo potem Trump wycofał zaproszenie dla Kanady do powołanej przez siebie Rady Pokoju.

    Zobacz również:

    Premier Kanady Mark Carney przeprosił prezydenta USA Donalda Trumpa
    Świat

    Trump obraził się za reklamę. Premier Kanady publicznie go przeprosił

    Patryk Idziak
    Patryk Idziak
    "Polityczny WF": Jak to było z wysłaniem polskich wojsk na GrenlandięINTERIA.PL

    Najnowsze