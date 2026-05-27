W skrócie Donald Trump zadeklarował, że jeśli Oman poprze Iran w kwestii otwarcia cieśniny Ormuz, Stany Zjednoczone mogą odpowiedzieć militarnie.

Prezydent USA odrzucił możliwość, aby wyłącznie wybrane państwa miały dostęp do szlaku wodnego, domagając się otwartej cieśniny dla wszystkich.

Agencja AFP poinformowała, że Biały Dom nie udzielił komentarza w sprawie wypowiedzi Trumpa dotyczącej Omanu.

W środę światowe media obiegła informacja o możliwym porozumieniu między Iranem a USA, wedle którego Teheran miałby w ciągu miesiąca przywrócić żeglugę handlową przez cieśninę Ormuz.

Jak podała irańska telewizja państwowa, propozycję pokojową nieoficjalnie przesłał władzom Iranu Biały Dom. Strona amerykańska zaprzecza tym doniesieniom, co podkreślił w swojej najnowszej wypowiedzi prezydent Donald Trump.

W rozmowie z reporterami amerykański prezydent skrytykował Teheran za rozpowszechnianie tego typu informacji i przekazał, że nie zgodzi się, aby tylko niektóre państwa miały dostęp do kluczowego szlaku morskiego.

"Nie, cieśnina będzie otwarta dla wszystkich" - powiedział dziennikarzom podczas posiedzenia gabinetu w Białym Domu.

Ponadto, polityk zagroził potencjalnymi atakami nawet krajom sojuszniczym, takim jak Oman, które wesprą Iran w przeforsowaniu miesięcznego zawieszenia broni.

Zapytany o to, czy zaakceptuje nowe porozumienie, stwierdził, że jego sojusznicy "muszą się zachowywać" albo "wysadzi ich w powietrze".

"To wody międzynarodowe i Oman będzie zachowywał się tak samo jak wszyscy inni, albo będziemy musieli ich wysadzić w powietrze. Rozumieją to i nic im nie będzie" - powiedział w środę Donald Trump.

Agencja AFP poprosiła Biały Dom o odpowiedź na pytanie, czy wypowiedź Trumpa była przejęzyczeniem, czy rzeczywiście chodziło mu o Oman. Waszyngton jak dotąd nie skomentował tej sprawy.

Groźby w stronę Omanu stanowiłyby całkowitą zmianę w dotychczasowych relacjach między krajami. Oman jest kluczowym sojusznikiem USA, który próbował pośredniczyć w wojnie na Bliskim Wschodzie i sam został również zaatakowany przez Teheran.

Jak zaznacza AFP, Departament Stanu USA opublikował później nagranie i transkrypcję komentarzy Trumpa na temat Omanu, bez żadnych sprostowań ani wyjaśnień.

Podczas spotkania Trump zdawał się także mylić Iran z Wenezuelą, mówiąc, że kraj ten "nie ma już marynarki wojennej ani sił powietrznych".

Źródło: AFP





