Trump zadzwonił do Putina w sprawie Iranu. "Kilka propozycji"

Donald Trump zadzwonił do Władimira Putina w sprawie Iranu i Ukrainy - przekazał doradca przywódcy Rosji Jurji Uszakow. Putin miał przedstawić swojemu odpowiednikowi "kilka propozycji" zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie.

Donald Trump i Władimir Putin rozmawiają o konflikcie w Iranie; obaj w garniturach, siedzą przed kamerą.
Rozmowa Donalda Trumpa z Władimirem Putinem nt. wojny w IranieGAVRIIL GRIGOROV / POOL / SAUL LOEBAFP

Strona rosyjska przekazała, że rozmowa trwała około godziny i miała "konstruktywny przebieg".

- Władimir Putin przedstawił kilka propozycji na szybkie zakończenie konfliktu z Iranem - przekazał Uszakow cytowany przez agencję Reutera.

    - Nacisk położony został na sytuację wokół konfliktu z Iranem i trwających dwustronnych negocjacjach na temat regulacji ukraińskich, z udziałem przedstawicieli USA - dodał.

    Jednocześnie przedstawiciel Kremla poinformował także, że w trakcie dyskusji przywódców pojawiła się także kwestia wojny w Ukrainie.

    - Prezydent Trump powtórzył, że zależy mu na jak najszybszym zakończeniu konfliktu w Ukrainie poprzez zawieszenie broni i osiągnięcie długoterminowego rozwiązania - ujawnił.

    Była to pierwsza rozmowa telefoniczna Trumpa z Putinem w 2026 roku. Poprzednie połączenie telefoniczne przywódców miało miejsce 70 dni temu.

    Atak na Iran. Donald Trump o zakończeniu konfliktu

    Wcześniej Trump w wywiadzie ze stacją CBS przekonywał, że wojna jest już "praktycznie zakończona". Dodawał, że w planach było prowadzenie przez USA działań wojennych przez cztery do pięciu tygodni, ale "wyprzedzono" ten termin.

    W tej samej rozmowie amerykański przywódca oświadczył, że ma konkretnego kandydata, który mógłby zastąpić nowego Najwyższego Przywódcę Iranu Modżtaby Chameneiego.

    Według dziennikarki CBS Waiji Jiang, Donald Trump w dyskusjach ze swoimi doradcami otwarcie mówi o zabiciu nowego przywódcy, jeśli ten nie ulegnie żądaniom, które zostaną postawione przez Stany Zjednoczone.

    Donald Trump w poniedziałek o 23:30 czasu polskiego ma wziąć udział w konferencji prasowej. Będzie to pierwsze takie wydarzenie od momentu ataku na Iran.

