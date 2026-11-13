W skrócie Donald Trump zapowiedział, że chce załatwić sprawę Kuby przed końcem swojej kadencji, określając wyspę mianem państwa upadłego.

Prezydent USA przyznał, że rozważyłby krótką operację wojskową na wyspie, jeśli wymagałoby tego jej wyzwolenie.

Administracja USA nałożyła sankcje na podmioty powiązane z Hawaną, podczas gdy na Kubie pogłębia się kryzys żywnościowy i brakuje paliwa.

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W czwartkowym wywiadzie dla Salem News Channel prowadzący Hugh Hewitt zapytał Donalda Trumpa, czy wydałby rozkaz użycia siły, gdyby wymagało tego "wyzwolenie Kuby". - Chcę załatwić sprawę Kuby, zanim odejdę - odpowiedział prezydent USA.

Hewitt dopytał, czy Trump zgodziłby się na operację wojskową trwającą tydzień. - Z pewnością bym to rozważył, tak - odparł prezydent. W wywiadzie poprzestał na tej deklaracji. Jego kadencja upływa w styczniu 2029 r.

Trump wskazuje na Rubio. Hawana już wcześniej odpowiedziała na presję USA

Trump powiedział, że jego administracja uważnie obserwuje sytuację na wyspie, którą określił jako "państwo upadłe". Wskazał na sekretarza stanu Marco Rubio, którego rodzice pochodzą z Kuby. Według Trumpa szef amerykańskiej dyplomacji chętnie zająłby się tą sprawą. Prezydent dodał, że chciałby działać z myślą o Kubańczykach, którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych.

Już w poniedziałek 9 listopada Trump mówił w Białym Domu, że spodziewa się rychłego upadku władz w Hawanie. Dzień później prezydent Kuby Miguel Díaz-Canel napisał w serwisie X, że przyszłość wyspy "nigdy nie rozstrzygnie się na północy", odnosząc się do presji ze strony Stanów Zjednoczonych.

Pod koniec października kubański minister spraw zagranicznych Bruno Rodríguez powiedział "The New York Times", że rozmowy z Waszyngtonem trwają, ale przynoszą niewielkie postępy. Wyraził przekonanie, że obecny rząd w Hawanie przetrwa prezydenturę Trumpa.

USA zwiększają presję na Kubę. Na wyspie brakuje paliwa i żywności

5 listopada Waszyngton objął sankcjami osiem podmiotów i dwie osoby. Jak podaje Associated Press, na liście znalazły się m.in. dwie firmy z Chin, które według władz USA dostarczały kubańskim władzom uzbrojenie lub sprzęt do nadzoru. Sankcje uderzyły też w sieć zajmującą się transportem ropy.

Dostawy subsydiowanej ropy z Wenezueli ustały po tym, jak w styczniu amerykańskie siły pojmały Nicolása Maduro. Jak ustalił "The Wall Street Journal", w wyniku ograniczeń nałożonych na dostawy z innych krajów to USA stały się głównym dostawcą paliwa na wyspę. Waszyngton dopuścił sprzedaż kubańskim firmom prywatnym.

Do sierpnia z amerykańskich portów wysłano ponad 1,6 mln baryłek paliwa, które pokryły jedynie część potrzeb Kuby.

Associated Press opisuje też pogłębiający się kryzys żywnościowy. W piątkowym reportażu z Hawany agencja relacjonuje, że przed jedną z charytatywnych jadłodajni co wieczór ustawia się kilkaset osób. Część nocuje na chodniku, czekając na posiłek wydawany od rana.



