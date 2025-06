W środę wieczorem Donald Trump wraz ze swoją żoną Melanią Trump wybrał się na premierę musicalu "Nędznicy" w Kennedy Center w Waszyngtonie. To jeden z ulubionych spektakli amerykańskiego prezydenta. - Uwielbiam te piosenki; Uwielbiam tę sztukę. Myślę, że to jest świetne - przyznał w rozmowie z Fox News.

Do zdarzenia odniósł się również Donald Trump. Jak stwierdził "wszystko mu jedno, kto będzie występował" i "nie zamierza się tym przejmować". - Wszystko, co robię, to dobrze rządzę krajem. Nie ma inflacji. Ludzie są szczęśliwi. Ludzie są bogaci. Kraj znów rośnie w siłę. To jest to, na czym mi zależy - skomentował prezydent.