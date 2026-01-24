W skrócie Donald Trump ogłosił, że Kanada sprzeciwiła się budowie amerykańskiego systemu antyrakietowego Złota Kopuła nad Grenlandią.

Prezydent USA wycofał zaproszenie do Rady Pokoju dla kanadyjskiego premiera Marka Carneya, nie podając przyczyny tej decyzji.

Kanadyjscy weterani krytycznie skomentowali wypowiedzi Trumpa dotyczące udziału Kanady w misji w Afganistanie i straty poniesione przez ich wojsko.

"Kanada jest przeciwko budowie Złotej Kopuły nad Grenlandią mimo tego, że Złota Kopuła chroniłaby Kanadę. Zamiast tego opowiedzieli się za robieniem interesów z Chinami, które 'zjedzą ich' w ciągu pierwszego roku" - napisał Trump w serwisie Truth Social.

W czwartek Trump powiedział, że umowa dotycząca Grenlandii ma przewidywać zainstalowanie na wyspie "części" systemu Złota Kopuła. To projekt nowej tarczy antyrakietowej, który zakłada m.in. umieszczenie w kosmosie pocisków przechwytujących.

Trump wściekły na Kanadę. Cofnął zaproszenie do Rady Pokoju

W nocy z czwartku na piątek prezydent USA wycofał zaproszenie do Rady Pokoju dla premiera Kanady. Nie podał przyczyny tej decyzji.

We wtorkowym przemówieniu na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos Carney powiedział m.in., że dawny porządek świata załamuje się, mocarstwa używają ekonomicznej integracji jako broni, a coraz bardziej widoczna jest tendencja niektórych państw, by dostosowywać się do wymogów silniejszych.

Podkreślił jednak, że kraje średniej wielkości nie są bezsilne i mogą tworzyć sojusze. Wystąpienie Kanadyjczyka odbiło się szerokim echem w światowych mediach. Komentowano je jako głos sprzeciwu wobec polityki Trumpa.

Kanadyjscy weterani oburzeni słowami Trumpa

Kanadyjscy weterani krytycznie wypowiadają się o sugestiach prezydenta USA, że sojusznicy z NATO niewiele pomogli wojskom amerykańskim w Afganistanie i "zostali trochę z tyłu, poza linią frontu".

W kanadyjskich mediach i wpisach w mediach społecznościowych przypomniano, że w Afganistanie zginęło 158 kanadyjskich żołnierzy, a tysiące zostało rannych. W kanadyjskim kontyngencie w latach 2001- 2014 służyło ponad 40 tys. żołnierzy.

Telewizja CTV News cytowała weteranów, którzy mówili wprost o swoim "rozwścieczeniu" twierdzeniami Trumpa w czwartkowej rozmowie z Fox News. "Przejęliśmy Kandahar od Amerykanów ze względu na ich wojnę w Iraku. Zwolniliśmy te siły, żeby mogli przenieść się do Iraku. Byliśmy tak bardzo na froncie jak tylko można" - mówił Bruce Moncur, który służył w Afganistanie w 2006 r.

Kapral Trevor Street określił komentarze Trumpa jako wyraz ignorancji. Cytowany przez telewizję CTV wojskowy odsłużył dwie tury w Afganistanie.

Wcześniej media opisywały m.in. wydarzenia z 2002 r. Podczas ćwiczeń niedaleko Kandaharu amerykański F-16 zrzucił bombę na kanadyjski oddział. Zginęło czterech kanadyjskich żołnierzy, a ośmiu zostało rannych. Pilot amerykańskiej maszyny błędnie uznał kanadyjski oddział za talibów.

