Trump z pretensjami do swojego sąsiada. "Chiny ich zjedzą"

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w piątek, że Kanada jest przeciwna temu, by nad Grenlandią powstała część amerykańskiego systemu antyrakietowego Złota Kopuła. W piątkowy wieczór Trump wycofał zaproszenie do swojej Rady Pokoju dla kanadyjskiego premiera Marka Carneya, wskazując na jego słowa o współpracy z Chinami.

Premier Kanady Mark CarneyJUNG YEON-JEAFP

W skrócie

  • Donald Trump ogłosił, że Kanada sprzeciwiła się budowie amerykańskiego systemu antyrakietowego Złota Kopuła nad Grenlandią.
  • Prezydent USA wycofał zaproszenie do Rady Pokoju dla kanadyjskiego premiera Marka Carneya, nie podając przyczyny tej decyzji.
  • Kanadyjscy weterani krytycznie skomentowali wypowiedzi Trumpa dotyczące udziału Kanady w misji w Afganistanie i straty poniesione przez ich wojsko.
"Kanada jest przeciwko budowie Złotej Kopuły nad Grenlandią mimo tego, że Złota Kopuła chroniłaby Kanadę. Zamiast tego opowiedzieli się za robieniem interesów z Chinami, które 'zjedzą ich' w ciągu pierwszego roku" - napisał Trump w serwisie Truth Social.

W czwartek Trump powiedział, że umowa dotycząca Grenlandii ma przewidywać zainstalowanie na wyspie "części" systemu Złota Kopuła. To projekt nowej tarczy antyrakietowej, który zakłada m.in. umieszczenie w kosmosie pocisków przechwytujących.

Trump wściekły na Kanadę. Cofnął zaproszenie do Rady Pokoju

W nocy z czwartku na piątek prezydent USA wycofał zaproszenie do Rady Pokoju dla premiera Kanady. Nie podał przyczyny tej decyzji.

We wtorkowym przemówieniu na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos Carney powiedział m.in., że dawny porządek świata załamuje się, mocarstwa używają ekonomicznej integracji jako broni, a coraz bardziej widoczna jest tendencja niektórych państw, by dostosowywać się do wymogów silniejszych.

Podkreślił jednak, że kraje średniej wielkości nie są bezsilne i mogą tworzyć sojusze. Wystąpienie Kanadyjczyka odbiło się szerokim echem w światowych mediach. Komentowano je jako głos sprzeciwu wobec polityki Trumpa.

    Kanadyjscy weterani oburzeni słowami Trumpa

    Kanadyjscy weterani krytycznie wypowiadają się o sugestiach prezydenta USA, że sojusznicy z NATO niewiele pomogli wojskom amerykańskim w Afganistanie i "zostali trochę z tyłu, poza linią frontu".

    W kanadyjskich mediach i wpisach w mediach społecznościowych przypomniano, że w Afganistanie zginęło 158 kanadyjskich żołnierzy, a tysiące zostało rannych. W kanadyjskim kontyngencie w latach 2001- 2014 służyło ponad 40 tys. żołnierzy.

    Telewizja CTV News cytowała weteranów, którzy mówili wprost o swoim "rozwścieczeniu" twierdzeniami Trumpa w czwartkowej rozmowie z Fox News. "Przejęliśmy Kandahar od Amerykanów ze względu na ich wojnę w Iraku. Zwolniliśmy te siły, żeby mogli przenieść się do Iraku. Byliśmy tak bardzo na froncie jak tylko można" - mówił Bruce Moncur, który służył w Afganistanie w 2006 r.

    Kapral Trevor Street określił komentarze Trumpa jako wyraz ignorancji. Cytowany przez telewizję CTV wojskowy odsłużył dwie tury w Afganistanie.

    Wcześniej media opisywały m.in. wydarzenia z 2002 r. Podczas ćwiczeń niedaleko Kandaharu amerykański F-16 zrzucił bombę na kanadyjski oddział. Zginęło czterech kanadyjskich żołnierzy, a ośmiu zostało rannych. Pilot amerykańskiej maszyny błędnie uznał kanadyjski oddział za talibów.

