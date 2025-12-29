W skrócie Donald Trump otrzyma Nagrodę Izraela jako pierwszy laureat spoza tego kraju od prawie 80 lat.

Wyróżnienie przyznano za wkład prezydenta USA "w rozwój Izraela i narodu żydowskiego".

Podczas spotkania z Netanjahu w Mar-a-Lago omawiano sytuację w Strefie Gazy i zagrożenie ze strony Iranu. Trump ponadto zadeklarował możliwość wsparcia Izraela.

Przyznanie nagrody prezydentowi Stanów Zjednoczonych oficjalnie ogłosił podczas spotkania z dziennikarzami premier Izraela. Binjamin Netanjahu stwierdził przy tym, że Donald Trump to pierwsza w niemal 80-letniej historii osoba spoza Izraela, która otrzyma to wyróżnienie.

- Postanowiliśmy również złamać konwencję lub stworzyć nową i przyznać Nagrodę Izraela, której przez prawie 80 lat nigdy nie przyznaliśmy osobie spoza Izraela, a w tym roku przyznamy ją prezydentowi Trumpowi - poinformował Netanjahu.

Netanjahu: Donald Trump otrzyma Nagrodę Izraela

Netanjahu dodał, że Donald Trump o wyróżnieniu dowiedział się od ministra edukacji Izraela. Jo'aw Kisz poinformował o wszystkim w trakcie rozmowy telefonicznej, do której doszło podczas lunchu.

- Zostało to oficjalnie ogłoszone podczas lunchu przez naszego ministra edukacji, który jest odpowiedzialny za Nagrodę Izraela. Zostanie ona przyznana prezydentowi Donaldowi J. Trumpowi za jego ogromny wkład w rozwój Izraela i narodu żydowskiego - wyjaśnił premier Izraela.

W odpowiedzi Donald Trump podziękował i stwierdził, że rozważy swój przyjazd do Izraela, aby osobiście odebrać wyróżnienie.

- Myślę, że to bardzo trafna decyzja i oczywiście byłoby dla nas zaszczytem, panie prezydencie, gdyby mógł pan odwiedzić Izrael z tej okazji, w dniu święta jego niepodległości - podsumował Netanjahu.

Sama Nagroda Izraela to najważniejsze wyróżnienie państwowe w m.in. dziedzinie nauki, kultury i sztuki. Wręczana jest corocznie 14 maja - we wspomniane Święto Niepodległości Izraela - podczas państwowej uroczystości odbywającej się w Jerozolimie w obecności Prezydenta, Premiera, spikera Knesetu i przewodniczącego Sądu Najwyższego.

USA. Trump rozmawiał Netanjahu o Zachodnim Brzegu i sytuacji w Iranie

Dodajmy, że w trakcie spotkania Donalda Trumpa z Binjaminem Netanjahu w Mar-a-Lago na Florydzie przywódcy rozmawiali m.in. o sytuacji na Zachodnim Brzegu czy ewentualnym wznowieniu programu rakietowego i jądrowego przez Iran.

Podsumowując spotkanie, Donald Trump stwierdził, że wraz z premierem Izraela "doszli do wielu wniosków".

Ponadto amerykański prezydent ocenił, że Iran może odbudować swój program nuklearny w innych miejscach niż te, które zbombardowały USA. W tym kontekście Trump dodał, że jest gotowy na ewentualne wsparcie Izraela.

- Jeśli będzie kontynuował prace nad pociskami: tak. Jeśli nad nuklearnymi, to szybko (...), zrobimy to natychmiast - mówił.

Przywódca Stanów Zjednoczonych sugerował także, że USA same ponowią atak na irańskie instalacje nuklearne. - Słyszę, że Iran znów próbuje budować i jeśli tak jest, zburzymy je - zagroził.

Źródła: Reuters, Israel National News

