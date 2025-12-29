Trump z kolejną nagrodą. "Izrael zdecydował"

Donald Trump otrzyma Nagrodę Izraela - ogłosił podczas konferencji prasowej na Florydzie Binjamin Netanjahu. Wcześniej o przyznaniu tego wyróżnienia poinformował amerykańskiego prezydenta minister edukacji Izraela Jo'aw Kisz. To pierwszy raz od niemal 80 lat, gdy nagroda trafi w ręce osoby spoza kraju. Trump rozważa osobiste odebranie wyróżnienia.

Dwaj mężczyźni w garniturach podają sobie ręce na tle flag narodowych Izraela i Stanów Zjednoczonych, obaj ubrani elegancko, patrząc na siebie podczas formalnej ceremonii.
USA. Binjamin Netanjahu ogłosił, że Donald Trump otrzyma Nagrodę IzraelaJIM WATSONAFP

Przyznanie nagrody prezydentowi Stanów Zjednoczonych oficjalnie ogłosił podczas spotkania z dziennikarzami premier Izraela. Binjamin Netanjahu stwierdził przy tym, że Donald Trump to pierwsza w niemal 80-letniej historii osoba spoza Izraela, która otrzyma to wyróżnienie.

- Postanowiliśmy również złamać konwencję lub stworzyć nową i przyznać Nagrodę Izraela, której przez prawie 80 lat nigdy nie przyznaliśmy osobie spoza Izraela, a w tym roku przyznamy ją prezydentowi Trumpowi - poinformował Netanjahu.

Netanjahu: Donald Trump otrzyma Nagrodę Izraela

Netanjahu dodał, że Donald Trump o wyróżnieniu dowiedział się od ministra edukacji Izraela. Jo'aw Kisz poinformował o wszystkim w trakcie rozmowy telefonicznej, do której doszło podczas lunchu.

- Zostało to oficjalnie ogłoszone podczas lunchu przez naszego ministra edukacji, który jest odpowiedzialny za Nagrodę Izraela. Zostanie ona przyznana prezydentowi Donaldowi J. Trumpowi za jego ogromny wkład w rozwój Izraela i narodu żydowskiego - wyjaśnił premier Izraela.

    W odpowiedzi Donald Trump podziękował i stwierdził, że rozważy swój przyjazd do Izraela, aby osobiście odebrać wyróżnienie.

    - Myślę, że to bardzo trafna decyzja i oczywiście byłoby dla nas zaszczytem, panie prezydencie, gdyby mógł pan odwiedzić Izrael z tej okazji, w dniu święta jego niepodległości - podsumował Netanjahu.

    Sama Nagroda Izraela to najważniejsze wyróżnienie państwowe w m.in. dziedzinie nauki, kultury i sztuki. Wręczana jest corocznie 14 maja - we wspomniane Święto Niepodległości Izraela - podczas państwowej uroczystości odbywającej się w Jerozolimie w obecności Prezydenta, Premiera, spikera Knesetu i przewodniczącego Sądu Najwyższego.

    USA. Trump rozmawiał Netanjahu o Zachodnim Brzegu i sytuacji w Iranie

    Dodajmy, że w trakcie spotkania Donalda Trumpa z Binjaminem Netanjahu w Mar-a-Lago na Florydzie przywódcy rozmawiali m.in. o sytuacji na Zachodnim Brzegu czy ewentualnym wznowieniu programu rakietowego i jądrowego przez Iran.

    Podsumowując spotkanie, Donald Trump stwierdził, że wraz z premierem Izraela "doszli do wielu wniosków".

    Ponadto amerykański prezydent ocenił, że Iran może odbudować swój program nuklearny w innych miejscach niż te, które zbombardowały USA. W tym kontekście Trump dodał, że jest gotowy na ewentualne wsparcie Izraela.

    - Jeśli będzie kontynuował prace nad pociskami: tak. Jeśli nad nuklearnymi, to szybko (...), zrobimy to natychmiast - mówił.

    Przywódca Stanów Zjednoczonych sugerował także, że USA same ponowią atak na irańskie instalacje nuklearne. - Słyszę, że Iran znów próbuje budować i jeśli tak jest, zburzymy je - zagroził.

    Źródła: Reuters, Israel National News

