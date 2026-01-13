Trump z apelem do protestujących Irańczyków. "Przejmijcie instytucje"

"Irańscy Patrioci, PROTESTUJCIE DALEJ - PRZEJMIJCIE SWOJE INSTYTUCJE!!! Zachowajcie nazwiska zabójców i oprawców. Zapłacą wysoką cenę" - napisał Trump we wpisie na Truth Social.

"Odwołałem wszystkie spotkania z irańskimi urzędnikami, dopóki bezsensowne zabijanie demonstrantów się nie skończy. POMOC JEST W DRODZE. MIGA!!" - dodał, używając skrótu oznaczającego "uczyńmy Iran ponownie wielkim" (Make Iran Great Again).

Wpis Trump to odpowiedź na doniesienia z Iranu dotyczące antyrządowych protestów, które trwają od kilkunastu dni. Irański siły bezpieczeństwa krwawo tłumią demonstracje. Według danych organizacji pozarządowych w dotychczas zginęło 1850 protestujących, a ponad 16 tys. zostało aresztowanych.

Rosja krytykuje USA. "Katastrofalne konsekwencje"

Donald Trump już wcześniej zapowiadał, że nie wyklucza interwencji w Iranie, jeśli tamtejsze władze będą nadal krwawo tłumić protesty. We wtorek zapowiedzi te zostały skrytykowane przez Rosję.

"Ci, którzy planują wykorzystać niepokoje wywołane zewnętrznie jako pretekst do ponownej agresji przeciwko Iranowi, tak jak miało to miejsce w czerwcu 2025 roku muszą być świadomi katastrofalnych konsekwencji takich działań dla sytuacji na Bliskim Wschodzie i dla globalnego bezpieczeństwa międzynarodowego" - napisało w oświadczeniu rosyjski MSZ.

Europa reaguje na sytuację w Iranie. "Wezwaliśmy ambasadora"

Na sytuację w Iranie postanowiły zareagować również państwa europejskie. We wtorek minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noel Barrot poinformował, że wezwał irańskiego ambasadora, by wyrazić sprzeciw wobec "państwowej przemocy przeciwko nastawionym pokojowo protestującym".

Na podobny krok zdecydowały się również Niemcy oraz Wielka Brytania.

