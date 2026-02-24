W skrócie Administracja Donalda Trumpa planuje osiągnąć porozumienie pokojowe między Ukrainą a Rosją do 4 lipca, ale rozmowy utknęły w martwym punkcie.

Rosja nie zamierza zrezygnować z żądań dotyczących kontrolowanych terytoriów w Donbasie i elektrowni atomowej w Zaporożu, a Ukraina odrzuca rosyjskie żądania i proponuje zawieszenie broni na istniejących liniach frontu.

USA rozważają utworzenie wolnej strefy ekonomicznej i gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, jednak dyplomaci ostrzegają, że Moskwa w razie zawieszenia broni może kontynuować działania sabotażowe i hybrydowe.

Jak zauważają źródła Bloomberga 4 lipca to kolejny wyznaczony przez administrację Donalda Trumpa termin "definitywnego" zakończenia wojny. Przypomnijmy, że jeszcze przed startem swojej drugiej kadencji prezydent USA zapowiadał zakończenie konfliktu w "jeden dzień". Jednak od momentu przejęcia władzy przez Trumpa minął ponad rok, a same rozmowy utknęły w martwym punkcie.

"Trzy rundy rozmów trójstronnych w tym roku w Abu Zabi i Genewie nie przyniosły rozwiązania. Europejscy sojusznicy Ukrainy zostali w dużej mierze odsunięci od negocjacji, mimo że to oni w głównej mierze finansują zakup broni. Wspierają zdolności obronne Kijowa po tym, jak Trump wycofał amerykańską pomoc wojskową. Moskwa i Waszyngton toczą w istocie rywalizację o to, komu pierwszemu zadrży powieka w negocjacjach (…). Oznaczałoby to albo ustępstwo Rosji w niektórych kwestiach, takich jak pełna kontrola nad terytoriami we wschodniej części Donbasu, albo porzucenie Ukrainy przez USA" - podkreśla Bloomberg.

Rozmowy Ukraina - Rosja w martwym punkcie. Jaki plan mają USA?

Choć źródła agencji podkreślają, że choć ostatnie rozmowy miały "konstruktywny przebieg", to podczas nich nie wypracowano żadnych konkretnych rozwiązań.Władimir Putin nie ma zamiaru wycofać się z żądań w sprawie terytoriów kontrolowanych przez Ukraińców w obwodzie donieckim. Moskwa nie zgadza się również na oddanie kontroli nad ukraińską elektrownią atomową w Zaporożu, którą okupuje od początku pełnoskalowej inwazji.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreśla gotowość do spotkania z Putinem w cztery oczy. Jednocześnie Kijów odrzuca rosyjskie żądania w sprawie wycofania wojsk i proponuje zawieszenie broni na istniejących liniach frontu. Kontrpropozycją USA ma być z kolei utworzenie wolnej strefy ekonomicznej i zapewnienie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa.

Choć nic nie wskazuje na to, że Putin ustąpi w swoich żądaniach, to ewentualna zgoda przywódcy na zawieszenie broni niekoniecznie oznacza mniejsze problemy dla Kijowa. USA zapewne ogłosiłyby sukces, jednak, jak twierdzą europejscy dyplomaci cytowani przez agencję, Moskwa kontynuowałaby akcje sabotażowe, wojnę hybrydową i próbowałaby ingerować w przebieg przyszłych wyborów.

Zełenski chce powstrzymać Rosję. Putin nie chce się zatrzymać

Prezydent Ukrainy w wywiadzie dla BBC opublikowanym w poniedziałek podkreślał, że przystanie na propozycję Kremla "zadowoliłoby" Putina tylko na pewien czas, bo potrzebuje przerwy, żeby się wzmocnić.

- Uważam, że powstrzymanie Putina dziś i uniemożliwienie mu okupacji Ukrainy to zwycięstwo całego świata. Bo Putin nie zatrzyma się na Ukrainie - ocenił w wywiadzie.

Z kolei "The Economist" oceniał w zeszłym tygodniu, że Putin "wpadł we własną pułapkę". Kontynuowanie konfliktu to prawdopodobnie jedyna droga, by Rosja uniknęła zapaści gospodarczej w związku z powrotem żołnierzy do ojczyzny. Największymi problemami mogą okazać się relokacja zasobów z prowadzenia wojny i stworzenie miejsc pracy dla weteranów. Negocjacje mogą pomóc Moskwie w ograniczeniu zachodnich sankcji.

Źródło: Bloomberg

