W skrócie Donald Trump w obraźliwym wpisie zasugerował CBS "uśpienie" Stephena Colberta, nazywając go człowiekiem bez talentu.

W kolejnych wpisach Trump krytykował prowadzących wieczornych programów i opowiadał się za odebraniem licencji nadawczych mediom, które są jego zdaniem wrogie.

Decyzja o zakończeniu emisji "The Late Show" oraz przypadki ingerencji w inne programy wzbudziły debatę o cenzurze w mediach.

Obraźliwy wpis Donalda Trumpa pojawił się w Wigilię Bożego Narodzenia na platformie Truth Social. Prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że teraz Colbert - "po zwolnieniu przez CBS, ale pozostawiony na lodzie" - notuje najgorsze wyniki oglądalności swojego show.

Trump dodał, że showman "żyje na nienawiści i oparach", a co więcej stwierdził, że emitująca program stacja CBS News powinna w tej chwili "uśpić" Colberta, gdyż byłoby to "humanitarne działanie".

Seria wpisów Donalda Trumpa. Prezydent chce odebrania licencji mediom

Kilka minut później amerykański przywódca dodał kolejny wpis. "Kto ma najgorszego prowadzącego wieczornego pasma: CBS, ABC czy NBC? Wszystkich trzech coś łączy: wysokie pensje, brak talentu, naprawdę niska oglądalność" - przekonywał Trump.

Po kolejnych kilku minutach amerykański prezydent opowiedział się za zakazaniem nadawania tych kanałów. Jak stwierdził, jeśli telewizje informacyjne i ich nocne programy są niemal całkowicie negatywne wobec niego, ruchu MAGA i republikanów, to trzeba przerwać ich działanie.

"Czy ich bardzo cenne licencje nadawcze powinny zostać odebrane? Mówię: TAK!" - napisał.

Zmiany w mediach po interwencjach Trumpa i jego zwolenników

Emisja nowych odcinków "The Late Show" Colberta ma zakończyć się w maju 2026 roku. Fani komika uważają, że jest to wyraźny przejaw cenzury. CBS ogłosiło zakończenie nadawania jednego z najpopularniejszych programów w wieczornym paśmie telewizji po tym, jak spółka nadrzędna - Paramount - zawarła ugodę w wysokości 16 mln dolarów z Donaldem Trumpem.

Trump pozwał Paramount, twierdząc, że w programie publicystycznym "60 minutes" CBS News zmanipulowało nagraniem debaty z jego rywalką w wyborach prezydenckich Kamalą Harris.

Przypadki, które zdaniem amerykańskich komentatorów, mają świadczyć o próbie cenzurowania mediów przez administrację Donalda Trumpa dotyczyły także stacji ABC - marki należącej do Disneya - która na krótko zawiesiła gwiazdę swojego programu nocnego Jimmy'ego Kimmela, po czym przywróciła go na roczny kontrakt.

Według AFP Kimmel miał zirytować konserwatystów swoimi komentarzami po tym, jak doszło do zabójstwa prawicowego aktywisty Charliego Kirka.

Źródła: "New York Post", AFP

