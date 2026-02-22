W skrócie Prezydent USA Donald Trump ogłosił wysłanie okrętu szpitalnego na Grenlandię, nie podając konkretnego powodu tej decyzji.

Duńskie siły zbrojne poinformowały o ewakuacji amerykańskiego żołnierza z łodzi podwodnej do szpitala w Nuuk.

Stany Zjednoczone mają dwa okręty szpitalne, z czego jeden zostanie skierowany na Grenlandię.

"Współpracując z fantastycznym gubernatorem Luizjany, Jeffem Landrym, wyślemy wspaniały statek szpitalny na Grenlandię, aby zaopiekować się wieloma chorymi, którzy nie otrzymują tam opieki. Jest w drodze!!!" - napisał Trump we wpisie na platformie Truth Social.

Prezydent nie rozwinął wypowiedzi ani nie wyjaśnił, co miało być powodem wysłania okrętu. Nie ma bowiem żadnych informacji, wskazujących na to, że na wyspie panuje jakikolwiek kryzys służby zdrowia.

Landry obok funkcji gubernatora Luizjany pełni też funkcję specjalnego wysłannika USA ds. Grenlandii.

Grenlandia. Ewakuacja amerykańskiego żołnierza

W sobotę duńskie Połączone Dowództwo Arktyczne poinformowało o ewakuacji amerykańskiego żołnierza, który wymagał hospitalizacji. Nie podano jednak co się stało poszkodowanemu żołnierzowi, ani w jakim jest stanie.

"Dzisiaj po południu Dowództwo Arktyczne ewakuowało członka załogi amerykańskiej łodzi podwodnej. Członek załogi wymagał natychmiastowej pomocy medycznej i został przekazany grenlandzkim służbom zdrowia oraz szpitalowi w Nuuk" - napisano w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

"Ewakuacja miała miejsce na wodach terytorialnych Grenlandii, 7 mil morskich od Nuuk. Przeprowadzono ją przy użyciu helikoptera Seahawk należącego do sił zbrojnych. Helikopter został wysłany ze statku inspekcyjnego Vædderen" - dodały duńskie siły zbrojne.

USA mają dwa okręty szpitalne

Prezydent Trump nie określił, jaki okręt zostanie wysłany na wyspę. Stany Zjednoczone posiadają dwa bliźniacze okręty szpitalne: USNS Mercy i USNS Comfort. Ten pierwszy przechodzi obecnie remont w porcie Mobile w Alabamie. W związku z tym na Grenlandię najprawdopodobniej popłynie USNS Comfort, który stacjonuje w tym samym miejscu.

Oba okręty mają po 12 sal operacyjnych i mogą w sumie leczyć jednocześnie do 1000 pacjentów. Ich załoga składa się z ponad 1000 osób personelu medycznego oraz ponad 100 żołnierzy.

