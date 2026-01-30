W skrócie Donald Trump poinformował, że w stronę Iranu kierowana jest większa armada niż ta, która wcześniej była w Wenezueli.

Trump powiedział, że Iran "chce zawrzeć układ", aby uniknąć działań militarnych ze strony USA.

Prezydent USA nie potwierdził, czy planuje powtórzyć scenariusz z Wenezueli w przypadku braku porozumienia z Iranem.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Donald Trump przekazał w piątek, że w stronę Iranu zmierza armada, jednak większa od tej, która niedawno blokowała Wenezuelę.

W rozmowie z dziennikarzami zgromadzonymi w Gabinecie Owalnym prezydent USA przekazał też, że Teheran "chce zawrzeć układ", żeby uniknąć działań militarnych.

USA. Trump o władzach w Iranie: Chcą zawrzeć układ

- Mamy dużą flotyllę, nazywajcie ją jak chcecie, zmierzającą właśnie w stronę Iranu, nawet większą niż ta, którą mieliśmy w Wenezueli (...). (Statki - red.) muszą gdzieś pływać, więc równie dobrze mogą pływać nieopodal Iranu - mówił Donald Trump.

Amerykański przywódca wyraził też nadzieję, że wraz z władzami w Teheranie "dojdą do porozumienia". - Jeśli dojdziemy do porozumienia, to dobrze. Jeśli nie, zobaczymy, co się stanie - dodał republikanin.

Dopytywany o to, czy wyznaczył już Iranowi termin na zawarcie porozumienia m.in. w sprawie programu nuklearnego czy rakiet balistycznych, Donald Trump odpowiedział twierdząco, jednak dodał, że "tylko oni wiedzą na pewno, jaki to był termin".

Będzie powtórka scenariusza z Wenezueli? Trump unikał odpowiedzi

Ponadto w rozmowie z dziennikarzami prezydent Stanów Zjednoczonych nadmienił, że docenił decyzję Iranu o odwołaniu egzekucji protestujących. Zdaniem Trumpa ma być to dowód na gotowość Teheranu do podporządkowania się.

Jednocześnie przywódca USA nie chciał powiedzieć, czy w razie braku porozumienia z Iranem planuje przeprowadzić operację podobną do tej w Wenezueli. - Nie chcę rozmawiać o niczym, co ma związek z moją działalnością wojskową - skwitował.

Jeszcze kilka dni temu, w środę, Donald Trump ostrzegał Iran, mówiąc, że ucieka czas na zawarcie układu w sprawie programu jądrowego.

Źródła: AFP, Interia

"Polityczny WF": Strefa Czystego Transportu sporym problemem prezydenta Krakowa INTERIA.PL