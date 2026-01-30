Trump wysyła ogromną flotyllę. "Zmierza w stronę Iranu"
Donald Trump stwierdził, że Iran "chce zawrzeć układ". - Jeśli dojdziemy do porozumienia, to dobrze. Jeśli nie, zobaczymy, co się stanie - dodał prezydent Stanów Zjednoczonych, mówiąc o programie nuklearnym. Jednocześnie podkreślił, że w stronę Teheranu zmierza armada.
W skrócie
- Donald Trump poinformował, że w stronę Iranu kierowana jest większa armada niż ta, która wcześniej była w Wenezueli.
- Trump powiedział, że Iran "chce zawrzeć układ", aby uniknąć działań militarnych ze strony USA.
- Prezydent USA nie potwierdził, czy planuje powtórzyć scenariusz z Wenezueli w przypadku braku porozumienia z Iranem.
Donald Trump przekazał w piątek, że w stronę Iranu zmierza armada, jednak większa od tej, która niedawno blokowała Wenezuelę.
W rozmowie z dziennikarzami zgromadzonymi w Gabinecie Owalnym prezydent USA przekazał też, że Teheran "chce zawrzeć układ", żeby uniknąć działań militarnych.
USA. Trump o władzach w Iranie: Chcą zawrzeć układ
- Mamy dużą flotyllę, nazywajcie ją jak chcecie, zmierzającą właśnie w stronę Iranu, nawet większą niż ta, którą mieliśmy w Wenezueli (...). (Statki - red.) muszą gdzieś pływać, więc równie dobrze mogą pływać nieopodal Iranu - mówił Donald Trump.
Amerykański przywódca wyraził też nadzieję, że wraz z władzami w Teheranie "dojdą do porozumienia". - Jeśli dojdziemy do porozumienia, to dobrze. Jeśli nie, zobaczymy, co się stanie - dodał republikanin.
Dopytywany o to, czy wyznaczył już Iranowi termin na zawarcie porozumienia m.in. w sprawie programu nuklearnego czy rakiet balistycznych, Donald Trump odpowiedział twierdząco, jednak dodał, że "tylko oni wiedzą na pewno, jaki to był termin".
Będzie powtórka scenariusza z Wenezueli? Trump unikał odpowiedzi
Ponadto w rozmowie z dziennikarzami prezydent Stanów Zjednoczonych nadmienił, że docenił decyzję Iranu o odwołaniu egzekucji protestujących. Zdaniem Trumpa ma być to dowód na gotowość Teheranu do podporządkowania się.
Jednocześnie przywódca USA nie chciał powiedzieć, czy w razie braku porozumienia z Iranem planuje przeprowadzić operację podobną do tej w Wenezueli. - Nie chcę rozmawiać o niczym, co ma związek z moją działalnością wojskową - skwitował.
Jeszcze kilka dni temu, w środę, Donald Trump ostrzegał Iran, mówiąc, że ucieka czas na zawarcie układu w sprawie programu jądrowego.
Źródła: AFP, Interia