Trump wyśle do Polski tysiące nowych żołnierzy. "Biorąc pod uwagę relacje"
Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą dodatkowe pięć tysięcy żołnierzy do Polski. "Na podstawie udanego wyboru obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego" - argumentował.
"Na podstawie udanego wyboru obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszej relacji z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe pięć tys. żołnierzy" - przekazał Donald Trump na platformie Truth Social.
Amerykańscy żołnierze w Polsce. Trump: USA wyśle dodatkowe pięć tysięcy
Wskazana przez Trumpa liczba żołnierzy, którzy mają zasilić amerykańskie siły w Polsce, odzwierciedla wcześniejsze decyzje dotyczące zmian w amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Według wcześniejszych informacji Stany Zjednoczone podjęły bowiem decyzję o wycofaniu z Europy brygady pancernej, czyli łącznie ok. pięciu tys. żołnierzy. Nie wiadomo jednak, czy właśnie o nią chodzi.
Wcześniej w czwartek wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski powiedział podczas briefingu po spotkaniach w Pentagonie, że otrzymał jednoznaczną deklarację o tym, że choć Stany Zjednoczone redukują siły w Europie, w tym procesie uwzględniona zostanie deklaracja prezydenta Donalda Trumpa o niezmniejszaniu sił w Polsce.
Przedstawiciel polskiego resortu twierdził również, że rozpoczęły się rozmowy na temat stałej obecności żołnierzy USA w Polsce, co - jak wskazał - będzie jednak wiązało się z poważnymi inwestycjami.
