"Na podstawie udanego wyboru obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszej relacji z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe pięć tys. żołnierzy" - przekazał Donald Trump na platformie Truth Social.

Amerykańscy żołnierze w Polsce. Trump: USA wyśle dodatkowe pięć tysięcy

Wskazana przez Trumpa liczba żołnierzy, którzy mają zasilić amerykańskie siły w Polsce, odzwierciedla wcześniejsze decyzje dotyczące zmian w amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Według wcześniejszych informacji Stany Zjednoczone podjęły bowiem decyzję o wycofaniu z Europy brygady pancernej, czyli łącznie ok. pięciu tys. żołnierzy. Nie wiadomo jednak, czy właśnie o nią chodzi.

Wcześniej w czwartek wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski powiedział podczas briefingu po spotkaniach w Pentagonie, że otrzymał jednoznaczną deklarację o tym, że choć Stany Zjednoczone redukują siły w Europie, w tym procesie uwzględniona zostanie deklaracja prezydenta Donalda Trumpa o niezmniejszaniu sił w Polsce.

Przedstawiciel polskiego resortu twierdził również, że rozpoczęły się rozmowy na temat stałej obecności żołnierzy USA w Polsce, co - jak wskazał - będzie jednak wiązało się z poważnymi inwestycjami.

