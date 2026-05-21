Trump wyśle do Polski tysiące nowych żołnierzy. "Biorąc pod uwagę relacje"

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Aktualizacja

Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą dodatkowe pięć tysięcy żołnierzy do Polski. "Na podstawie udanego wyboru obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego" - argumentował.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
article cover
Prezydent USA Donald Trump poinformował, że USA wyślą pięć tysięcy dodatkowych żołnierzy do PolskiKENT NISHIMURA AFP

"Na podstawie udanego wyboru obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszej relacji z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe pięć tys. żołnierzy" - przekazał Donald Trump na platformie Truth Social.

Amerykańscy żołnierze w Polsce. Trump: USA wyśle dodatkowe pięć tysięcy

Wskazana przez Trumpa liczba żołnierzy, którzy mają zasilić amerykańskie siły w Polsce, odzwierciedla wcześniejsze decyzje dotyczące zmian w amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Według wcześniejszych informacji Stany Zjednoczone podjęły bowiem decyzję o wycofaniu z Europy brygady pancernej, czyli łącznie ok. pięciu tys. żołnierzy. Nie wiadomo jednak, czy właśnie o nią chodzi.

Wcześniej w czwartek wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski powiedział podczas briefingu po spotkaniach w Pentagonie, że otrzymał jednoznaczną deklarację o tym, że choć Stany Zjednoczone redukują siły w Europie, w tym procesie uwzględniona zostanie deklaracja prezydenta Donalda Trumpa o niezmniejszaniu sił w Polsce.

Przedstawiciel polskiego resortu twierdził również, że rozpoczęły się rozmowy na temat stałej obecności żołnierzy USA w Polsce, co - jak wskazał - będzie jednak wiązało się z poważnymi inwestycjami.

Wkrótce więcej informacji...

"Graffiti": Czy Ziobro może liczyć na uczciwy proces? Wiceminister sprawiedliwości tłumaczyPolsat NewsPolsat News


Hennig-Kloska w "Gościu Wydarzeń" o pomyśle prezydenta: To obrażało inteligencję PolakówPolsat News

Najnowsze