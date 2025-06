"To jest dokładnie to, czego chciał Donald Trump. Podpalił ogień i nielegalnie działał, aby wysłać Gwardię Narodową" - przekazał na platformie X Gavin Newsom, ostrzegając, że podpisany rozkaz nie dotyczy tylko Kalifornii.

Decyzję Donalda Trumpa krytycznie ocenia niezależny instytut Center for American Progress. "Po raz pierwszy od 60 lat prezydent wysłał Gwardię Narodową wbrew sprzeciwom gubernatora w dotkniętym stanie. Takie rozmieszczenie, niepotrzebne w tamtym czasie (...), posłużyło jedynie do rażącego zaognienia sytuacji i wyprowadzenia tysięcy ludzi na ulice, co doprowadziło do chaosu i wzrostu - a nie spadku - przemocy" - czytamy w opublikowanej w poniedziałek analizie.