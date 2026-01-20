W skrócie Donald Trump zadeklarował chęć rozmów na temat zakupu Grenlandii przez USA podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Prezydent Francji Emmanuel Macron zaprosił Donalda Trumpa na kolację do Paryża, co wynika z opublikowanych przez Trumpa wiadomości.

Stanowisko administracji USA w sprawie Grenlandii prowadzi do napięć dyplomatycznych z Danią, która formalnie sprawuje nadzór nad tą wyspą.

Prezydent Donald Trump powiedział w poniedziałek, że Stany Zjednoczone będą rozmawiać o nabyciu Grenlandii na trwającym Światowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos.

USA a Grenlandia. Trump: Musimy to zrobić

Trump nie zmienił retoryki i nadal ma zakusy na arktyczną wyspę. - Musimy to zrobić. Oni muszą to zrobić. Dania to wspaniali ludzie, ale oni nie potrafią tego terytorium obronić - tłumaczył reporterom republikanin.

- Znam przywódców. To bardzo dobrzy ludzie, ale oni nawet tam (na Grenlandię - red.) nie pojadą - dodał amerykański prezydent.

W opublikowanym niedługo potem wpisie na własnej platformie społecznościowej Truth Social Trump wskazał, że odbył "bardzo dobrą rozmowę" na temat Grenlandii z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem.

Grenlandia. Trump pokazał wiadomość od Macrona

Rozmowy na wysokim szczeblu mają być prowadzone również w Paryżu. Z taką propozycją wystąpił do strony amerykańskiej prezydent Francji.

Wynika to ze zrzutów ekranu wiadomości, wysłanych przez Emmanuela Macrona do Donalda Trumpa, które prezydent USA opublikował w serwisie Truth Social.

"Mój przyjacielu, jesteśmy całkowicie tego samego zdania w sprawie Syrii. Możemy zrobić wielkie rzeczy w sprawie Iranu. Nie rozumiem, co robisz w sprawie Grenlandii" - napisał francuski przywódca.

Macron zaprosił republikanina na czwartkową kolację do Paryża. Wiadomość SMS, którą udostępnił w sieci prezydent USA ma być autentyczna - twierdzą źródła agencji Reutera w Pałacu Elizejskim.

Spór dyplomatyczny na linii USA-Dania. Poszło o Grenlandię

Administracja Donalda Trumpa od miesięcy stoi na stanowisku, że Grenlandia jest Amerykanom potrzebna dla zapewnienia "bezpieczeństwa narodowego". Republikanin przekonywał, że zakusy na ten potężny obszar mają Rosja i Chiny.

Sprawa jest bardzo skomplikowana, ponieważ formalnie nadzór nad Grenlandią sprawuje Dania. Mieszkańcy wyspy cieszą się sporą autonomią, posiadają własny rząd i parlament.

Działania przywódcy USA zmierzają do konfliktu dyplomatycznego, a w najgorszym przypadku militarnego, między sojusznikami w ramach NATO. Dania - wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi - była wśród państw założycielskich Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Źródło: Reuters

