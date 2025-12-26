W skrócie Stany Zjednoczone przeprowadziły atak na cele ISIS w północno-zachodniej Nigerii na rozkaz Donalda Trumpa.

Amerykańskie wojska uderzyły w regionie, gdzie od lat dochodzi do napięć. Atak miał być odpowiedzią na prośbę władz nigeryjskich.

Konflikt w Nigerii jest złożony, dotyczy zarówno chrześcijan, jak i muzułmanów, a rząd współpracuje z USA w walce z ekstremistami.

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że amerykańskie wojska przeprowadziły w czwartek serię ataków na cele Państwa Islamskiego (ISIS) w północno-zachodniej Nigerii.

USA atakują cele w Nigerii. Donald Trump ogłasza

"Wieczorem, zgodnie z moimi rozkazami jako głównodowodzącego armii USA, Stany Zjednoczone przeprowadziły potężny i śmiertelny atak na terrorystyczną hołotę ISIS w północno-zachodniej Nigerii, która od wielu lat, a nawet stuleci, atakuje i brutalnie zabija przede wszystkim niewinnych chrześcijan!" - napisał Trump na platformie TruthSocial.

"Wcześniej ostrzegłem tych terrorystów, że jeśli nie zaprzestaną mordowania chrześcijan, zapłacą za to wysoką cenę i dzisiaj wieczorem tak się stało" - dodał prezydent USA.

W jego opinii "Departament Wojny przeprowadził liczne perfekcyjne ataki, na które tylko Stany Zjednoczone są w stanie się zdecydować".

"Pod moim przywództwem nasz kraj nie pozwoli na rozkwit radykalnego islamskiego terroryzmu. Niech Bóg błogosławi nasze siły zbrojne i wesołych świąt wszystkim, w tym zmarłym terrorystom, których będzie znacznie więcej, jeśli będą kontynuować zabijanie chrześcijan" - oświadczył Trump.

"To nie koniec". Szef Pentagonu zapowiada

Dowództwo sił zbrojnych USA w Afryce przekazało, że atak w zdominowanym przez wyznawców islamu stanie Sokoto przeprowadzono na prośbę władz Nigerii. Zgodnie z lakonicznym komunikatem w jego wyniku zginęło "wielu bojowników ISIS". Nie sprecyzowano, jakich dokładnie sił i rodzajów broni użyto w operacji.

W piątek ministerstwo spraw zagranicznych Nigerii potwierdziło, że doszło do akcji USA wymierzonej w terrorystów.

Szef Pentagonu Pete Hegseth podziękował władzom w Abudży za wsparcie i współpracę. "To nie koniec…" - napisał w serwisie X amerykański sekretarz wojny.

W opublikowanym wcześniej przesłaniu na Boże Narodzenie prezydent Nigerii Bola Tinubu wezwał do pokoju "szczególnie między osobami o różnych przekonaniach religijnych".

"Jestem zdecydowany zrobić wszystko, co w mojej mocy, by zagwarantować wolność religijną w Nigerii i chronić chrześcijan, muzułmanów i wszystkich Nigeryjczyków przed przemocą" - napisał Tinubu na platformie X.

Nigeria: Konflikt w kraju i współpraca z USA

Agencja Reutera przypomniała, że jeszcze z końcem października Trump zaczął grozić interwencją militarną w Nigerii, o ile władze tego kraju nie powstrzymają ataków islamskich fundamentalistów na miejscowych chrześcijan. Pod koniec listopada amerykańskie lotnictwo zaczęło prowadzić loty wywiadowcze nad dużymi obszarami Nigerii.

Władze w Abudży krytycznie odnosiły się do deklaracji Trumpa. Podkreślano między innymi, że obraz sytuacji wyłaniający się z wypowiedzi prezydenta USA jest uproszczony i nie oddaje złożonego charakteru lokalnych konfliktów. Agencja Reutera podkreśliła, że nigeryjski rząd zgodził się jednak na współpracę z USA, by w starciach z różnymi paramilitarnymi organizacjami rebelianckimi wzmocnić swoje siły, które również są często celem ataków.

Na zróżnicowanie religijne Nigerii, w której na północy dominują muzułmanie, a na południu chrześcijanie, nakładają się konflikty etniczne, a także wynikające z charakteru wykonywanej pracy - między koczowniczymi pasterzami z plemienia Fulani i osiadłymi rolnikami, w większości wyznawcami chrześcijaństwa. Celem ataków islamskich fundamentalistów bywają też sami muzułmanie, których terroryści uważają za zbyt życzliwie nastawionych do wyznawców innych religii.

W Nigerii działa Prowincja Zachodnioafrykańska Państwa Islamskiego (ISWAP), która powstała w wyniku rozłamu w islamistycznym ugrupowaniu Boko Haram. ISWAP, obecny też w sąsiednich Nigrze, Czadzie i Kamerunie, m.in. otwarcie atakuje nigeryjskie wojska i inne formacje państwowe. Najgorszą sławą owiane jest Boko Haram, którego centrala znajduje się w północno-wschodniej Nigerii, a które działa wyjątkowo brutalnie i bezwzględnie. Celem tego ugrupowania jest wprowadzenie na terenie całego kraju islamskiego prawa szariatu. Szacuje się, że w ciągu ostatnich 15 lat w wyniku działań Boko Haram zginęło co najmniej kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a ponad dwa miliony przesiedlono.

