Amerykańskie wsparcie dla Izraela ogranicza się na ten moment do działań defensywnych w obliczu konfliktu z Iranem.

Donald Trump niespodziewanie opuszcza szczyt G7 w Kanadzie i wraca do Waszyngtonu, podkreślając powagę sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Według cytowanego przez NBC News amerykańskiego urzędnika, Donald Trump polecił Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, by "była gotowa w Situation Room, gdy wróci ze szczytu" G7 w Kanadzie. Prezydent powiedział, że zdecydował się przedwcześnie opuścić zebranie przywódców z "oczywistych względów" .

- Pewnie widzicie to samo, co ja i muszę wrócić tak szybko, jak to możliwe - dodał. Będący gospodarzem szczytu w Kananaskis premier Kanady Mark Carney powiedział, że "w pełni rozumie" decyzję Trumpa.