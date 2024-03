- Nie ma nikogo mądrzejszego i lepszego przywódcy niż Viktor Orban. On jest fantastyczny - przedstawiał w piątek szefa węgierskiego rządu Trump gościom jego klubu Mar-a-Lago. Nagranie z imprezy zamieścił Orban na swoim Instagramie. - On jest niekontrowersyjną postacią, bo mówi: "będzie tak" i to tyle. Prawda? On jest szefem. To świetny przywódca, bardzo szanowany - mówił Trump.