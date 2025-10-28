W skrócie Donald Trump podczas wizyty w Japonii podkreślił siłę amerykańskiej armii, zapewniając, że Stany Zjednoczone są w stanie wygrać każdą wojnę.

Premier Japonii Sanae Takaichi wyraziła uznanie dla Trumpa i zapowiedziała nominację go do Pokojowej Nagrody Nobla.

Oboje liderzy zadeklarowali chęć wzmocnienia sojuszu USA-Japonia.

- W przeciwieństwie do poprzednich administracji nie będziemy politycznie poprawni, gdy chodzi o obronę Stanów Zjednoczonych. Jeśli znajdziemy się w stanie wojny, to ją wygramy - powiedział Donald Trump na pokładzie lotniskowca USS George Washington znajdującego się w amerykańskiej bazie w Yokosuce niedaleko Tokio.

Jak dodał, Amerykanie mają najlepszą armię na świecie i nikt nie produkuje uzbrojenia, które mogłoby się równać z tym z USA. - Jeśli jednak nawet ktoś produkuje, to amerykański marynarz jest gotowy go zmiażdżyć, zatopić i zmieść w pył - zaznaczył.

Japonia zgłosi Trumpa do pokojowego Nobla. A prezydent USA żartuje z nagrody

Donald Trump podczas przemówienia do amerykańskich żołnierzy zażartował również z Pokojowej Nagrody Nobla, którą chciałby otrzymać. - Wszyscy twierdzą, że powinienem natychmiast ją otrzymać, ale takie wypowiedzi mnie od tego oddalają - stwierdził.

Wcześniej premier Japonii Sanae Takaichi wyraziła uznanie dla amerykańskiego prezydenta za jego "dynamiczną dyplomację" oraz wysiłki na rzecz pokoju, zwracając uwagę na porozumienie między Tajlandią a Kambodżą oraz "bezprecedensowe, historyczne osiągnięcie" w postaci zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem.

- W tak krótkim czasie świat zaczął cieszyć się większym pokojem. Sama jestem pod tak wielkim wrażeniem i inspiruje mnie pan, panie prezydencie - powiedziała Takaichi. Po spotkaniu obojga liderów Biały Dom poinformował, że premier Japonii zamierza nominować Donalda Trumpa do pokojowego Nobla.

Prezydent USA również nie szczędził słów uznania dla nowej premier Japonii - konserwatystki i politycznej spadkobierczyni zastrzelonego podczas wiecu wyborczego w lipcu 2022 roku premiera Shinzo Abe. - Wszystko, co wiem od Shinzo i innych, to to, że będzie pani jedną z wielkich szefowych rządu. Nie jestem zaskoczony, widząc, że została pani premierem - uznał Trump.

Trump z wizytą w Japonii. "Najwspanialszy sojusz na świecie"

Donald Trump i Sanae Takaichi podczas spotkania w Tokio omówili kwestie ekonomiczne, ale również bezpieczeństwa - w tym zobowiązanie Japonii do zwiększenia wydatków na obronę do 2 proc. PKB.

Takaichi przekazała, że Japonia zamierza zwiększać swoje zdolności obronne w związku z "bezprecedensowo poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa". - Pokoju nie utrzyma się samymi słowami. Można go ochronić tylko niezachwianą determinacją i działaniem - stwierdziła szefowa japońskiego rządu.

Powiedziała również, że sojusz Japonii z USA jest "najwspanialszym na świecie", ale chciałby wnieść go na jeszcze wyższy poziom. - Japonia jest gotowa do jeszcze bardziej proaktywnego przyczynienia się do pokoju i stabilności w regionie - dodała.

