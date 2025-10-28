Trump wychwala siłę USA. "Nie będziemy politycznie poprawni"
Jeśli znajdziemy się w stanie wojny, to ją wygramy - stwierdził Donald Trump podczas wizyty w Japonii, w której rządzi od niedawna konserwatywna premier. Prezydent USA zaznaczył też, że amerykańska armia jest najlepsza na świecie, ale podkreślił, że tego rodzaju wypowiedzi mogą oddalić go od upragnionej Pokojowej Nagrody Nobla.
W skrócie
- W przeciwieństwie do poprzednich administracji nie będziemy politycznie poprawni, gdy chodzi o obronę Stanów Zjednoczonych. Jeśli znajdziemy się w stanie wojny, to ją wygramy - powiedział Donald Trump na pokładzie lotniskowca USS George Washington znajdującego się w amerykańskiej bazie w Yokosuce niedaleko Tokio.
Jak dodał, Amerykanie mają najlepszą armię na świecie i nikt nie produkuje uzbrojenia, które mogłoby się równać z tym z USA. - Jeśli jednak nawet ktoś produkuje, to amerykański marynarz jest gotowy go zmiażdżyć, zatopić i zmieść w pył - zaznaczył.
Japonia zgłosi Trumpa do pokojowego Nobla. A prezydent USA żartuje z nagrody
Donald Trump podczas przemówienia do amerykańskich żołnierzy zażartował również z Pokojowej Nagrody Nobla, którą chciałby otrzymać. - Wszyscy twierdzą, że powinienem natychmiast ją otrzymać, ale takie wypowiedzi mnie od tego oddalają - stwierdził.
Wcześniej premier Japonii Sanae Takaichi wyraziła uznanie dla amerykańskiego prezydenta za jego "dynamiczną dyplomację" oraz wysiłki na rzecz pokoju, zwracając uwagę na porozumienie między Tajlandią a Kambodżą oraz "bezprecedensowe, historyczne osiągnięcie" w postaci zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem.
- W tak krótkim czasie świat zaczął cieszyć się większym pokojem. Sama jestem pod tak wielkim wrażeniem i inspiruje mnie pan, panie prezydencie - powiedziała Takaichi. Po spotkaniu obojga liderów Biały Dom poinformował, że premier Japonii zamierza nominować Donalda Trumpa do pokojowego Nobla.
Prezydent USA również nie szczędził słów uznania dla nowej premier Japonii - konserwatystki i politycznej spadkobierczyni zastrzelonego podczas wiecu wyborczego w lipcu 2022 roku premiera Shinzo Abe. - Wszystko, co wiem od Shinzo i innych, to to, że będzie pani jedną z wielkich szefowych rządu. Nie jestem zaskoczony, widząc, że została pani premierem - uznał Trump.
Trump z wizytą w Japonii. "Najwspanialszy sojusz na świecie"
Donald Trump i Sanae Takaichi podczas spotkania w Tokio omówili kwestie ekonomiczne, ale również bezpieczeństwa - w tym zobowiązanie Japonii do zwiększenia wydatków na obronę do 2 proc. PKB.
Takaichi przekazała, że Japonia zamierza zwiększać swoje zdolności obronne w związku z "bezprecedensowo poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa". - Pokoju nie utrzyma się samymi słowami. Można go ochronić tylko niezachwianą determinacją i działaniem - stwierdziła szefowa japońskiego rządu.
Powiedziała również, że sojusz Japonii z USA jest "najwspanialszym na świecie", ale chciałby wnieść go na jeszcze wyższy poziom. - Japonia jest gotowa do jeszcze bardziej proaktywnego przyczynienia się do pokoju i stabilności w regionie - dodała.