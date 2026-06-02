W skrócie William Pulte, szef Federal Housing Finance Agency został wyznaczony przez prezydenta Donalda Trumpa na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Wywiadu Narodowego.

Komentatorzy podkreślają brak doświadczenia Pulte w dziedzinie wywiadu i bezpieczeństwa narodowego.

William Pulte zastąpi Tulsi Gabbard, która odchodzi ze stanowiska z powodów osobistych związanych ze zdrowiem męża.

Donald Trump we wtorek mianował szefa Federal Housing Finance Agency (FHFA), regulatora federalnych instytucji kredytowych Williama Pulte na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora wywiadu narodowego.

Nominacja 38-letniego Pulte, który jest prominentną i kontrowersyjną postacią w ruchu MAGA wzbudziła zaskoczenie wśród amerykańskich komentatorów, wskazujących na brak jego doświadczenia w dziedzinie wywiadu czy bezpieczeństwa narodowego.

Amerykański prezydent ogłosił swoją decyzję na Truth Social. "William ma bogate doświadczenie w zarządzaniu najbardziej wrażliwymi sprawami w Ameryce, bezpieczeństwem i stabilnością rynków oraz ponad 10 bilionami dolarów w Fannie Mae/Freddie Mac, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z sytuacją sprzed zaledwie 12 miesięcy" - czytamy.

Media: Jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci administracji Trumpa

CBS News przypomina, że Pulte jest "jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w administracji" Trumpa. Kierował do Departamentu Sprawiedliwości wnioski o wszczęcie postępowań w sprawach rzekomych oszustw hipotecznych, których mieli dopuszczać się przeciwnicy polityczni amerykańskiego prezydenta.

Wśród nich byli prokurator generalna stanu Nowy Jork Letitia James, senator Adam Schiff, członkini Rady Rezerwy Federalnej Lisa Cook oraz były kongresmen Eric Swalwell.

"Tylko śledztwo w sprawie James doprowadziło do postawienia zarzutów, choć później zostały one oddalone przez sędziego federalnego" - podał CNN.

William Pulte nominowany na dyrektora Wywiadu Narodowego. "Lojalista bez doświadczenia"

Agencja Reutera podała, że Trump powierzył "kierowanie rozległą amerykańską społecznością wywiadowczą w czasach wojny i globalnych napięć osobie lojalnej politycznie, która nie ma doświadczenia w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego".

W podobnym tonie nominacja oceniona została przez agencję Bloomberga. "Wynosi lojalistę bez doświadczenia w bezpieczeństwie narodowym na stanowisko szefa amerykańskiego wywiadu" - czytamy.

Z kolei cytowany przez CNN były urzędnik Trumpa sarkastycznie powiedział, że "budowanie domów jest bardzo podobne do zarządzania 17-agencyjną amerykańską społecznością wywiadowczą".

Sprawę skrytykował senator Mark Warner, czołowy demokrata w Komisji Wywiadu Senatu. "To mianowanie mówi wiele o tym, czego prezydent oczekuje od najwyższego urzędnika wywiadu w kraju" - przekazał w oświadczeniu.

"Zamiast wybierać szanowanego specjalistę ds. bezpieczeństwa narodowego zdolnego do wydawania niezależnych ocen, prezydent wybrał urzędnika, który wykazał się nie tylko gotowością, ale także chęcią wykorzystania uprawnień rządu do politycznej represji" - dodał.

Odejście Tulsi Gabbard. Media: Tarcia z Białym Domem

Pulte zastąpi na stanowisku Tulsi Gabbard, która po złożeniu dymisji przestanie pełnić swoje obowiązki 30 czerwca. Powodem jej decyzji miały być sprawy osobiste dotyczące stanu zdrowia jej męża Abrahama, który zachorował na rzadki nowotwór kości.

Reuters natomiast podawał, że Gabbard została zmuszona do odejścia z powodu tarć z Białym Domem.

Finansista ma pozostać na stanowisku szefa FHFA i przewodniczącego rad nadzorczych obu gigantów rynku hipotecznego, łącząc obowiązki z nową funkcją.

CIA zaprzestała przygotowań ocen wywiadowczych ws. wojny w Iranie

Perspektywa przejęcia sterów nad amerykańskimi agencjami wywiadowczymi przez niedoświadczonego Pulte nie będzie jedynym problemem. Niemal w tym samym czasie, kiedy Trump ogłosił swoją decyzję, pojawiła się informacja, że CIA zaprzestała udziału w przygotowywaniu niektórych ocen wywiadowczych, w tym tych dotyczących wojny z Iranem.

Reuters powołując się na swoje źródła podał, że powodem decyzji są nasilające się konflikty dotyczące wymiany informacji wywiadowczych i podziału obowiązków.

- Wewnętrzne spory między CIA a Biurem Dyrektora Wywiadu Narodowego trwają od ponad roku, zakłócając współpracę w zakresie analiz bezpieczeństwa narodowego, na których prezydenci od dawna polegają, aby ⁠radzić sobie ze złożonymi wyzwaniami zagranicznymi - przekazał anonimowy amerykański urzędnik.

Według źródeł agencji u podstaw sporów leży konflikt dotyczący grupy zadaniowej utworzonej w kwietniu 2025 roku przez Tulsi Gabbard.

Źródła: Reuters, CNN, Bloomberg





