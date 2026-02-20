W skrócie Donald Trump podczas konferencji prasowej stwierdził, że Europa stała się "woke" i jest nie do poznania.

Trump wymienił Polskę, Węgry, Czechy i Słowację jako kraje, których jego zarzuty nie dotyczą.

Donald Trump wskazał, że Europa musi być silna i według niego zagrożeniem są polityka energetyczna oraz imigracja.

- Chcę, żeby Europa się wzmocniła. Europa stała się "woke". Europa jest nie do poznania - oświadczył Trump na piątkowej konferencji prasowej, odpowiadając na pytania o relacje ze Starym Kontynentem.

Padły one w kontekście unieważnienia przez Sąd Najwyższy USA większości wprowadzonych przez niego ceł. Tzw. woke culture to kultura wzmacniania świadomości i wrażliwości społecznej, m.in. na kwestie rasowe i prawa mniejszości seksualnych (od ang. "woke" - "przebudzony").

USA. Donald Trump: Europa stała się woke. Polska wyjątkiem

Trump zaznaczył, że jego słowa nie dotyczą wszystkich europejskich państw. - Spójrzcie na Węgry, na Polskę, Czechy, Słowację... Są kraje, które poszły zupełnie w drugą stronę - dodał.

Jak wyjaśnił lider USA, Europa "musi być silna, a staje się miękka i nie do poznania". - Jedziesz do niektórych krajów. Nie chcę mówić konkretnie, ale myślę, że wszyscy wiedzą, o czym mówię. I są one nie do poznania. Zostają przejęte przez ekologów. Wiatraki niszczą ich pola, piękne łąki i oceany. Płacą fortunę - powiedział.

Trump nadmienił, że "Europa musi zmądrzeć". W jego ocenie kontynent "zabijają" dwie rzeczy: energia i imigracja.

