W skrócie Donald Trump pochwalił Polskę i prezydenta Nawrockiego, uznając go za fantastycznego przywódcę.

Były prezydent USA skrytykował politykę migracyjną Europy oraz działania proekologiczne Wielkiej Brytanii.

Trump zapowiedział pozew wobec BBC za zmanipulowanie jego wypowiedzi i podzielił się refleksją na temat swojej roli jako lidera.

Prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla brytyjskiej stacji GB News, wyemitowanym w nocy z piątku na sobotę odniósł się m.in. do sprawy migracji.

- Niektórzy przywódcy krajów europejskich, w tym w Wielkiej Brytanii, są niesamowicie przewrażliwieni na punkcie sugestii, że ich obywatele są ważniejsi od obywateli z innych krajów - powiedział amerykański przywódca komentując politykę migracyjną.

Zwrócił uwagę na premiera Węgra Victora Orbana, "którego inni przywódcy nienawidzą, ale on wykonuje fantastyczną robotę". - Wiesz, ilu ludzi (migrantów - red.) wpuścił do swojego kraju? Zero. Nie ma żadnych problemów. Przyjął kilku Ukraińców w związku z trwającą wojną, ale w zasadzie to nikogo - powiedział Trump.

Następnie stwierdził, że "Polska też nie przyjmuje ludzi". - Są kraje, które po prostu odmawiają (przyjęcia migrantów - red.) - ocenił.

Odniósł się też do osoby prezydenta Karola Nawrockiego. - Polska jest wspaniała, a człowiek, który wygrał wybory (prezydenckie - red), jest fantastyczny. Nie miał szans, aby zbliżyć się do zwycięstwa. Był jednym z wielu kandydatów. Dzięki jego przyjacielowi i mojemu przyjacielowi, wspólnemu znajomemu, poparłem go, a on wygrał wybory. Było to dość duże zaskoczenie. Ale on jest fantastyczny. Będzie świetnym prezydentem - powiedział Trump.

Rosja - Ukraina. Trump: Myślałem, że mam bardzo dobre relacje z Putinem

Odpowiadając na pytanie dotyczące konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, amerykański przywódca powiedział, że udało mu się zakończyć "osiem wojen, a zakończenie jednej jest jeszcze przede mną".

- Myślałem, że mam bardzo dobre relacje z (przywódcą Rosji Władimirem - red.) Putinem. Myślałem, że to będzie łatwiejsze. Ponieważ widziałem, jak niektóre wojny trwały, w jednym przypadku 32 lata, w innym 36 lat. A ja rozwiązałem je w ciągu dwóch dni. Jestem z tego bardzo dumny. Właśnie dzisiaj rozwiązałem kolejną sprawę, chyba dzisiaj. Prawie wyczerpaliśmy zapasy wojen - powiedział Trump, nie ujawniając jaki konflikt miał na myśli.

Prezydent określił wojnę w Ukrainie jako "straszną krwawą jatkę". - Jest tak wielu żołnierzy. Od czasów II wojny światowej nie było czegoś takiego. (…) Wywieramy na nich (Rosję - red.) dużą presję, w sprawie ropy. Indie teraz wycofują się, inni też. Ponieważ Rosja sprzedaje ropę, ma pieniądze, aby działać. Ale myślę, że nam się uda - podkreślił.

Prezydent USA chce pozwać BBC

Trump w rozmowie z brytyjską stacją GB News oznajmił, że ma "obowiązek" pozwać BBC za zmontowanie i wyemitowanie jego wypowiedzi, która wprowadzała w błąd widzów. Zapowiedział, że pozew będzie opiewać na sumę do 5 mld dol.

Trump skrytykował brytyjskie działania proekologiczne, w tym farmy wiatrowe, stwierdzając, że Wielka Brytanii marnuje potencjał energetyczny na Morzu Północnym.

- Cała wasza gospodarka by się zmieniła, bo ropa jest o wiele ważniejsza niż jakikolwiek inny temat pod względem bogactwa ekonomicznego i stylu życia. Jest podstawą sukcesu kraju. Macie jedno z największych złóż ropy naftowej na świecie i go nie wykorzystujecie - powiedział amerykański przywódca.

O czym myśli Trump po przebudzeniu? "Make America Great Again"

Zapytany o czym myśli po przebudzeniu, wyznał, że jego myśli krążą wokół hasła "Make America Great Again". W jego opinii, "w historii polityki jest to najlepsze hasło, jakiego kiedykolwiek użyto".

- Chcę po prostu, aby Ameryka znów stała się wielka. Nie chcę być politycznie poprawny. Nie chcę być konserwatywny, ale to dlatego, że polityka ma tendencję do bycia konserwatywną. Chcesz silnych granic. Chcesz dobrej edukacji. Chcesz potężnej armii. Chcesz różnych rzeczy. Ale to hasło naprawdę mówi wszystko - wyznał.

Na pytanie, czy bycie dobrym prezydentem kraju jest trochę jak bycie ojcem, Trump odpowiedział, że nigdy wcześniej nie zadano mu tego pytania.

- Kocham ludzi. Kocham swój kraj - oznajmił, dodając, że swoim dzieciom zakazywał narkotyków, alkoholu i papierosów. - Jeśli nigdy nie zaczniesz, tak jak ja nigdy w życiu nie piłem alkoholu i nie brałem narkotyków, to nie masz na to ochoty - zaznaczył.

