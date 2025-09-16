Prezydent Donald Trump odpowiadał na pytania dziennikarzy opuszczając Biały Dom, żeby odbyć wizytę w Wielkiej Brytanii.

Jedno z pytań dotyczyło napięć między Sojuszem Północnoatlantyckim a Federacją Rosyjską. - Problemem jest to, że kraje NATO i Unii Europejskiej kupują rosyjską ropę - wyjaśnił odnosząc się do swojego wpisu sprzed kilku dni.

"Jestem gotowy nałożyć poważne sankcje na Rosję, gdy wszystkie kraje członkowskie NATO zgodzą się i zrobią to samo, a także gdy wszystkie kraje NATO przestaną kupować rosyjską ropę" - napisał w sobotę na Truth Social.

Bliski Wschód. Trump ostrzega bojowników Hamasu

Amerykański prezydent był też dopytywany o sytuację na Bliskim Wschodzie. Powiedział, że bojownicy Hamasu będą mieli "duże kłopoty", jeśli wykorzystają zakładników w Strefie Gazy jako żywe tarcze.

Wypowiedź Trumpa zbiega się z rozpoczęciem izraelskiej ofensywy lądowej w Gazie.

Ataki na wenezuelskie łodzie. "Przestań wysyłać narkotyki"

Trump powiadomił też o kolejnym, trzecim ataku na wenezuelską łódź. Pytany o przesłanie dla Nicolasa Maduro w świetle jego zarzutów o przygotowania Waszyngtonu do inwazji na Wenezuelę, Trump odparł: - Powiedziałbym, by w tej chwili przestał wysyłać (gangsterów z) Tren de Aragua do Stanów Zjednoczonych. Przestań wysyłać narkotyki do Stanów Zjednoczonych. Zatopiliśmy, w rzeczy samej, już trzy łodzie, nie dwie, ale wy widzieliście tylko dwie - mówił.

Tren de Aragua to wenezuelski gang, uznany przez administrację Trumpa za organizację terrorystyczną.

Wenezuela - USA. Nagroda za informacje prowadzące do aresztowania Maduro

Ataki USA przeciwko wenezuelskiemu kartelowi zostały skrytykowane przez część demokratów i republikanów w Kongresie jako potencjalnie nielegalne.

W ciągu ostatnich tygodni siły zbrojne USA zwiększyły obecność w regionie Morza Karaibskiego, m.in. wysyłając myśliwce F-35 do Portoryko.

W odpowiedzi na incydent w pobliżu Wenezueli, przywódca tego kraju Nicolas Maduro wyraził pogląd, że Stany Zjednoczone dopuszczają się agresji.

W sierpniu ministerstwo sprawiedliwości USA podwoiło - do 50 mln dolarów - nagrodę za informacje prowadzące do aresztowania Maduro, który został oskarżony w 2020 r. o udział w przemycie narkotyków do USA.

