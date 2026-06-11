W skrócie Donald Trump ogłosił nominację Jaya Claytona, obecnego prokuratora federalnego z Nowego Jorku, na stanowisko dyrektora wywiadu narodowego, by odblokować prace Kongresu nad przedłużeniem uprawnień służb wywiadowczych.

Nominacja Claytona nastąpiła w trakcie sporu dotyczącego Billa Pulte'a, którego wcześniejsze wskazanie na tymczasowe stanowisko dyrektora wywołało sprzeciw w Kongresie i zatrzymało proces przedłużenia przepisów FISA.

Demokraci warunkują zgodę na przedłużenie uprawnień FISA zmianą na stanowisku tymczasowego szefa wywiadu narodowego, podkreślając równocześnie zastrzeżenia do działań Białego Domu oraz wyrażając szacunek dla kandydatury Claytona.

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"Niewiele osób w środowisku prawniczym cieszy się takim szacunkiem jak Jay. Zachęcam Senat Stanów Zjednoczonych do zatwierdzenia Jaya tak szybko, jak to możliwe" - wezwał prezydent Donald Trump na platformie Truth Social.

Jay Clayton w latach 2017-2020 kierował Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, a w sierpniu 2025 roku został zatwierdzony jako prokurator federalny dla Manhattanu. To jedna z najważniejszych prokuratur w kraju, obejmująca m.in. sprawy finansowe i polityczne o dużym znaczeniu.

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Nominacja Claytona pojawia się w momencie narastającego sporu wokół Billa Pulte'a, którego Trump wskazał wcześniej jako pełniącego obowiązki dyrektora wywiadu narodowego. Kandydatura Pulte'a spotkała się z ostrą krytyką demokratów oraz części republikanów w Kongresie.

Spór ten zatrzymał prace nad przedłużeniem uprawnień wynikających z sekcji 702 ustawy FISA, czyli Foreign Intelligence Surveillance Act. Przepisy te pozwalają amerykańskim służbom na prowadzenie określonych działań inwigilacyjnych bez nakazu sądowego. Obecne regulacje mają wygasnąć w najbliższy weekend.

Demokraci odmawiają zgody na przedłużenie tych uprawnień, dopóki Pulte ma objąć funkcję tymczasowego szefa wywiadu. Trump zapowiedział wcześniej, że Pulte zastąpi Tulsi Gabbard 19 czerwca. Ogłoszenie nominacji Claytona nie zmieniło tego harmonogramu.

Lider republikańskiej większości w Senacie John Thune pozytywnie ocenił decyzję prezydenta. Jak powiedział dziennikarzom, Clayton ma "świetną reputację jako niezwykle kompetentny menedżer".

Thune wyraził nadzieję, że nominacja pozwoli przełamać impas wokół FISA. Zapowiedział też, że Senat będzie dążył do jak najszybszego zatwierdzenia kandydata. -Nie wiem, co jest realistyczne, ale zamierzamy sprawdzić granice możliwości - powiedział cytowany przez CBS News republikanin z Dakoty Południowej.

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Innego zdania jest senator Mark Warner z Wirginii, najważniejszy demokrata w senackiej komisji ds. wywiadu. Polityk zaznaczył, że ma "wielki szacunek" dla Claytona, ale jednocześnie sprzeciwia się przedłużeniu FISA, jeśli Pulte nadal ma objąć funkcję p.o. dyrektora wywiadu narodowego.

- Gdyby istniał sposób, by Tulsi Gabbard pozostała na stanowisku do czasu zatwierdzenia go przez Senat, mogłoby to być wyjście z sytuacji - powiedział Warner.

Demokrata zakwestionował również działania Białego Domu, wskazując, że nominację ogłoszono dopiero po tym, jak Izba Reprezentantów opuściła Waszyngton. - Nie mam pojęcia, dlaczego czekał z tym do momentu, aż Izba zakończyła prace - stwierdził.

Wcześniej w czwartek Izbie Reprezentantów nie udało się zebrać wystarczającego poparcia dla krótkoterminowego przedłużenia przepisów FISA. Demokraci wskazywali przy tym właśnie na kontrowersje wokół Pulte'a.

Republikanie w Senacie także próbowali zatwierdzić krótkoterminowe przedłużenie przepisów w trybie jednomyślnej zgody. Sprzeciwił się temu jednak demokratyczny senator Ron Wyden z Oregonu, który od dawna domaga się reform sekcji 702.

Dyrektor wywiadu narodowego odpowiada za nadzór nad 18 amerykańskimi agencjami wywiadowczymi. Trump wcześniej informował, że rozmawia z pięcioma osobami, które mogłyby objąć tę funkcję na stałe.

Jay Clayton pojawiał się w ostatnich miesiącach także w innych politycznie wrażliwych kontekstach. W listopadzie ówczesna prokurator generalna Pam Bondi poinformowała, że Clayton zbada powiązania zmarłego przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina z prominentnymi demokratami. Stało się to po tym, jak Trump wezwał do takiego śledztwa na Truth Social.

Źródło: CBS News





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