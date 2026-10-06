W skrócie Donald Trump zasugerował podczas wiecu, że Iran mógłby zniszczyć amerykańskie miasto, wskazując Los Angeles oraz San Diego jako potencjalne cele.

Władze Kalifornii, w tym gubernator Gavin Newsom oraz burmistrzowie Los Angeles i San Diego, zdecydowanie sprzeciwiły się słowom Trumpa.

CBS News podkreśliło znaczenie obronne Los Angeles i San Diego, wskazując na obecność kluczowych instalacji wojskowych i firm obronnych w tych miastach.

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Podczas wiecu wyborczego w Nebrasce Donald Trump mówił o bezpieczeństwie Stanów Zjednoczonych i świata. W pewnym momencie stwierdził, że ceną za jego utrzymanie mogłoby być zniszczenie jednego z amerykańskich miast.

- To niewielka cena za utrzymanie bezpieczeństwa świata, za utrzymanie bezpieczeństwa naszego kraju. Mogą zniszczyć miasto. Niech zniszczą Los Angeles. Niech zniszczą San Diego - powiedział Trump.

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Jak widać na nagraniu z przemowy Trumpa, uczestnicy wiecu zareagowali na jego słowa aplauzem.

Trump mówił o zniszczeniu Los Angeles i San Diego. Newsom reaguje

Na wypowiedź prezydenta w ostrych słowach odpowiedział gubernator Kalifornii Gavin Newsom.

"Po wysłaniu Gwardii Narodowej i Marines, by okupowali Kalifornię, Donald Trump mówi teraz, że nasi zagraniczni wrogowie powinni 'zniszczyć' Los Angeles i San Diego" - napisał na X.

Newsom określił Trumpa jako "niepoczytalnego i niebezpiecznego". Głos zabrała również burmistrz Los Angeles Karen Bass.

"Rolą prezydenta jest ochrona kraju, a nie aktywne grożenie mu i zachęcanie do ataków na życie Amerykanów" - napisała.

Burmistrz San Diego odpowiada Trumpowi. "Nie jesteśmy do poświęcenia"

CBS News zwraca uwagę, że zarówno Los Angeles, jak i San Diego mają duże znaczenie dla amerykańskiego sektora obronnego i wojska. W Los Angeles znajduje się m.in. siedziba Space Systems Command amerykańskich Sił Kosmicznych, a w mieście działają koncerny zbrojeniowe, w tym Lockheed Martin, Boeing i Northrop Grumman.

W San Diego i jego okolicach znajdują się natomiast duże instalacje wojskowe, w tym Naval Base San Diego, Marine Corps Base Camp Pendleton oraz Naval Amphibious Base Coronado.

Do słów Trumpa odniósł się burmistrz San Diego Todd Gloria. "San Diego nie jest stratą uboczną. Nie jesteśmy do poświęcenia. I nigdy nie jesteśmy 'niewielką ceną do zapłacenia'. Proszę trzymać nasze miasto z dala od tej lekkomyślnej wojennej retoryki" - napisał.

Źródło: CBS News



