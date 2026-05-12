W skrócie Donald Trump wezwał do dochodzeń wobec dziennikarzy upubliczniających informacje dotyczące wojny w Iranie oraz powodów ataku USA na Teheran.

Prezydent USA przekazał pełniącemu obowiązki prokuratora generalnego stos artykułów opisujących przecieki i domagał się uzyskania sądowych wezwań dla reporterów.

Redakcja "Wall Street Journal" otrzymała wezwanie ławy przysięgłych w sprawie publikacji dotyczącej ostrzeżeń przed atakiem na Iran, a Trump krytykował również tekst "New York Times" o okolicznościach tej decyzji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prezydent USA Donald Trump złożył w ubiegłym miesiącu osobistą skargę dotyczącą przecieków medialnych do pełniącego obowiązki prokuratora generalnego Todda Blanche'a - poinformował "WSJ".

Według ustaleń Blanche zobowiązał się zdobyć dane reporterów, którzy weszli w posiadanie wrażliwych informacji dotyczących bezpieczeństwa narodowego, aby móc bezpośrednio wzywać ich na przesłuchania.

W praktyce oznaczałoby to próbę ograniczenia tajemnicy dziennikarskiej i dotarcia do źródeł przecieków z pominięciem redakcji.

Donald Trump wściekły na dziennikarzy. Sprawa trafiła do Departamentu Sprawiedliwości

Jak ustalił "WSJ", podczas jednego ze spotkań Trump przekazał Blanche'owi stos wydrukowanych artykułów, opatrzony kartką z napisem "zdrada".

Sprawa prawdopodobnie otrzymała wysoki priorytet, ponieważ urzędnicy Departamentu Sprawiedliwości spotkali się z przedstawicielami Pentagonu, aby omówić potencjalne śledztwa.

Rzecznika Departamentu Sprawiedliwości wyjaśniła, że "we wszystkich okolicznościach resort kieruje się faktami i stosuje prawo, aby identyfikować osoby popełniające przestępstwa przeciwko Stanom Zjednoczonym".

Doniesienia na temat wojny w Iranie. Mieli ostrzegać Trumpa

Redakcja "WSJ" otrzymała wezwanie ławy przysięgłych ws. opublikowanego 23 lutego artykułu, czyli kilka dni przed atakiem USA i Izraela na Iran. Informowano w nim, że gen. Dan Caine, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, wraz z innymi w Pentagonie ostrzegał prezydenta Trumpa przed ryzykiem długotrwałej operacji przeciwko reżimowi ajatollahów.

Trump miał być również oburzony artykułem "The New York Times" z 7 kwietnia, w którym relacjonowano, jak premier Izraela Binjamin Netanjahu przedstawił prezydentowi USA atak na Iran. "Oto historia zza kulis, jak (Trump) podjął tę przełomową decyzję" - pisał "NYT". Wskazano, że nawet doradcy przywódcy USA byli sceptyczni i odradzali atak.

Źródła: "The Wall Street Journal", "The New York Times"

Co dalej z pakietem CPN i cenami paliw? Minister energii wyjaśnia Polsat News Polsat News