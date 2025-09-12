W skrócie Donald Trump w wywiadzie dla Fox News wyraził frustrację wobec Władimira Putina, podkreślając, że jego cierpliwość się kończy.

Trump, odnosząc się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przekazał, że bezzałogowce nie powinny były znaleźć się tak blisko kraju.

Polskie władze, w tym Radosław Sikorski i Donald Tusk, odrzuciły sugestię Trumpa, że incydent z dronami mógł być pomyłką.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W najnowszym wywiadzie dla stacji Fox News prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump pytany był o jego relacje z Władimirem Putinem.

Republikanin stwierdził, że jego cierpliwość do rosyjskiego przywódcy "kończy się". - I to szybko, ale do tanga trzeba dwojga - mówił, nawiązując tym samym do negocjacji pokojowych.

Rosyjskie drony nad Polską. Trump: Nie powinny być tak blisko

Trump pytany był też o naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do czego doszło w nocy z wtorku na środę.

- Nie będę nikogo bronił, ale drony zostały zestrzelone i w związku z tym wpadły w przestrzeń powietrzną Polski - mówił amerykański przywódca, podkreślając jednocześnie, że mimo wszystko bezzałogowce "nie powinny znaleźć się tak blisko" naszego kraju.

O rosyjskie drony nad Polską Donald Trump pytany był przez dziennikarzy także w czwartek. Republikanin stwierdził wówczas, że "wtargnięcie rosyjskich dronów na terytorium Polski mogło być pomyłką".

- Nie jestem zadowolony z całej tej sytuacji, ale mam nadzieję, że wkrótce się ona zakończy - mówił. Na słowa prezydenta USA zareagował minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski oraz premier Donald Tusk. Zgodnie stwierdzili, że "nie była to pomyłka".

Wojna w Ukrainie. Trump o negocjacjach pokojowych: Będziemy musieli podjąć działania

To kolejna reakcja Donalda Trumpa na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. W środę amerykański przywódca zamieścił krótki wpis na platformie Truth Social. "O co chodzi z naruszaniem przez Rosję polskiej przestrzeni powietrznej za pomocą dronów? Ruszamy" - napisał.

W piątkowym wywiadzie dla Fox News prezydent Stanów Zjednoczonych wspomniał również, że nie jest łatwo doprowadzić do tego, by Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin zajęli podobne stanowisko w sprawie zakończenia wojny.

- Będziemy musieli podjąć bardzo, bardzo zdecydowane działania - przekazał Trump, wyrażając swoją frustrację z powodu niepowodzenia w szybkim zakończeniu wojny. Jak dodał, "sankcje wobec banków i ropy naftowej są jedną z opcji, podobnie jak cła, ale kraje europejskie również muszą się w to zaangażować".

Łukaszenka wypuścił więźniów. Bosacki w "Gościu Wydarzeń": To element większej gry amerykańskiej Polsat News Polsat News