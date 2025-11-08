Trump wesprze Orbana przed wyborami. Jest jednak znak zapytania

Zwolnienie Węgier z amerykańskich sankcji na rosyjską ropę i gaz - wbrew deklaracjom premiera Viktora Orbana - nie jest bezterminowe. Jak informują zagraniczne media, decyzja prezydenta Donalda Trumpa obowiązuje tylko przez rok i ma to być gest wsparcia dla przed zbliżającymi się na Węgrzech wyborami. Szef MSZ Peter Szijjarto zaprzecza tym doniesieniom.

"Polityczne zwycięstwo Orbana". Media ujawniają prawdę ws. sankcji od USA (zdj. ilustracyjne)
"Polityczne zwycięstwo Orbana". Media ujawniają prawdę ws. sankcji od USA (zdj. ilustracyjne)SAUL LOEBEast News

BBC, Euronews i AFP podały, że wbrew obietnicom premiera Viktora Orbana Węgry nie zostały "bezterminowo" wyłączone z sankcji USA na Rosję. W piątek nie tylko szef rządu w Budapeszcie przekonywał, że zwolnienie z amerykańskich sankcji jest bezterminowe - również Peter Szijjarto napisał w serwisie X, iż jest to "wyłączenie nieograniczone z sankcji na rosyjską ropę i gaz".

    Wspomniane media sprawdziły jednak te informację u przedstawiciela Białego Domu. Ten wyjaśnił, że Stany Zjednoczone zawieszają restrykcję, lecz jedynie na rok.

    Zwolnienie z sankcji. Media o "politycznym zwycięstwie Orbana"

    Jak podkreśla Euronews, mimo to mamy do czynienia z "politycznym zwycięstwem dla Orbana, który zmierza ku kwietniowym wyborom w sytuacji, gdy gospodarka Węgier jest w tarapatach", a "niskie ceny energii mogą być decydującym czynnikiem podczas kampanii wyborczej".

    Szijjarto napisał jednak w sobotę po południu na Facebooku, iż "premier wyraził się jasno". "Uzgodnił z prezydentem USA, że otrzymamy bezterminowe zwolnienie z sankcji" - dodał szef MSZ Węgier.

      Orban powiedział w piątek, że dzięki zapewnieniu całkowitego zwolnienia z sankcji na źródła energii bez żadnych limitów ani ograniczeń czasowych udało mu się "ochronić obniżki cen usług komunalnych". Zapowiedział też, że na Węgry trafią kolejne inwestycje z USA, a ponadto oba państwa podpisały umowę o współpracy przemysłu wojskowego i kosmicznego, która ma zapewnić Budapesztowi dostęp do najnowocześniejszej broni.

      Współpraca Węgry - USA się zacieśnia. Budapeszt wyda miliony na zakupy w Ameryce

      Rząd Węgier ogłosił zamiar zakupu amerykańskiego sprzętu obronnego o wartości 700 mln dolarów - podano w komunikacie Departamentu Stanu. Obecny w składzie węgierskiej delegacji minister spraw zagranicznych ogłosił w sieci podpisanie z USA międzyrządowej umowy nuklearnej, dotyczącej zakupu i składowania amerykańskiego paliwa jądrowego.

      Zgodnie z nią po raz pierwszy w historii Węgier trafić ma tam amerykańskie paliwo jądrowe, kupowane obecnie od Rosji, a także technologia składowania zużytego paliwa w węgierskiej elektrowni jądrowej Paks. Umowa obejmie też współpracę w zakresie małych reaktorów modułowych. Jej wartość szacuje się na 114 mln dolarów.

      Rosyjski państwowy koncern Rosatom buduje w Paksu dwa nowe bloki jądrowe o mocy 1200 MW każdy. Węgry zobowiązały się też do zakupu amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego LNG; wartość kontraktów ma wynieść około 600 mln dolarów - podał departament stanu USA.

