W skrócie USA zawiesiły sankcje na Rosję dla Węgier tylko na rok, mimo zapewnień premiera Orbana o bezterminowym zwolnieniu.

Decyzja Donalda Trumpa o czasowym zniesieniu restrykcji uznawana jest za wsparcie wyborcze dla Orbana.

Węgry deklarują zacieśnienie współpracy z USA, planując wielomilionowe zakupy sprzętu obronnego i paliwa jądrowego.

BBC, Euronews i AFP podały, że wbrew obietnicom premiera Viktora Orbana Węgry nie zostały "bezterminowo" wyłączone z sankcji USA na Rosję. W piątek nie tylko szef rządu w Budapeszcie przekonywał, że zwolnienie z amerykańskich sankcji jest bezterminowe - również Peter Szijjarto napisał w serwisie X, iż jest to "wyłączenie nieograniczone z sankcji na rosyjską ropę i gaz".

Wspomniane media sprawdziły jednak te informację u przedstawiciela Białego Domu. Ten wyjaśnił, że Stany Zjednoczone zawieszają restrykcję, lecz jedynie na rok.

Zwolnienie z sankcji. Media o "politycznym zwycięstwie Orbana"

Jak podkreśla Euronews, mimo to mamy do czynienia z "politycznym zwycięstwem dla Orbana, który zmierza ku kwietniowym wyborom w sytuacji, gdy gospodarka Węgier jest w tarapatach", a "niskie ceny energii mogą być decydującym czynnikiem podczas kampanii wyborczej".

Szijjarto napisał jednak w sobotę po południu na Facebooku, iż "premier wyraził się jasno". "Uzgodnił z prezydentem USA, że otrzymamy bezterminowe zwolnienie z sankcji" - dodał szef MSZ Węgier.

Orban powiedział w piątek, że dzięki zapewnieniu całkowitego zwolnienia z sankcji na źródła energii bez żadnych limitów ani ograniczeń czasowych udało mu się "ochronić obniżki cen usług komunalnych". Zapowiedział też, że na Węgry trafią kolejne inwestycje z USA, a ponadto oba państwa podpisały umowę o współpracy przemysłu wojskowego i kosmicznego, która ma zapewnić Budapesztowi dostęp do najnowocześniejszej broni.

Współpraca Węgry - USA się zacieśnia. Budapeszt wyda miliony na zakupy w Ameryce

Rząd Węgier ogłosił zamiar zakupu amerykańskiego sprzętu obronnego o wartości 700 mln dolarów - podano w komunikacie Departamentu Stanu. Obecny w składzie węgierskiej delegacji minister spraw zagranicznych ogłosił w sieci podpisanie z USA międzyrządowej umowy nuklearnej, dotyczącej zakupu i składowania amerykańskiego paliwa jądrowego.

Zgodnie z nią po raz pierwszy w historii Węgier trafić ma tam amerykańskie paliwo jądrowe, kupowane obecnie od Rosji, a także technologia składowania zużytego paliwa w węgierskiej elektrowni jądrowej Paks. Umowa obejmie też współpracę w zakresie małych reaktorów modułowych. Jej wartość szacuje się na 114 mln dolarów.

Rosyjski państwowy koncern Rosatom buduje w Paksu dwa nowe bloki jądrowe o mocy 1200 MW każdy. Węgry zobowiązały się też do zakupu amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego LNG; wartość kontraktów ma wynieść około 600 mln dolarów - podał departament stanu USA.

