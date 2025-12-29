W skrócie Donald Trump jest niepopularny wśród europejskich wyborców, nawet tych o prawicowych poglądach.

Badania pokazują, że szczególnie w Niemczech i Francji elektorat prawicy podchodzi do Trumpa sceptycznie.

Wielu liderów prawicowych ugrupowań europejskich odcina się od amerykańskiego prezydenta, obawiając się podporządkowania interesów.

Serwis Politico podkreślił, że Trump chce wspierać europejskie partie populistyczne, jednak cel ten może być trudniejszy do osiągniecia, niż sądzi prezydent USA.

Badania wskazują bowiem na to, że Trump jest niepopularny w Europie, nawet wśród zwolenników prawicowych partii, które uważa za swoich sojuszników.

Sondaż Politico. Jaką opinię o Trumpie mają Europejczycy?

Wyniki sondażu, przeprowadzonego przez Politico we współpracy z Public First, świadczą o tym, że pośród europejskiego prawicowego elektoratu Trump znajdzie najwięcej zwolenników w gronie stronników brytyjskiej partii Reform UK. Około połowy wyborców tego ugrupowania ma pozytywne zdanie o amerykańskim prezydencie.

Jednak we Francji i Niemczech podobną sympatię przejawia tylko, mniej więcej, jedna trzecia osób deklarujących poparcie dla partii prawicowych.

Wśród ogółu społeczeństw w trzech tych państwach negatywną opinię o Trumpie wyraża od 55 proc. (Wielka Brytania) do dwóch trzecich badanych (Francja i Niemcy).

We Francji wśród wyborców Zjednoczenia Narodowego, czyli partii Marine Le Pen, negatywne zdanie o amerykańskim prezydencie miało 38 proc. badanych, a pozytywne - 30 proc. Zwolennicy Alternatywy dla Niemiec (AfD) byli niemal równo podzieleni co do Trumpa (34 proc. aprobujących, 33 proc. przeciwników).

Politico podkreśliło, że problem ze stosunkiem partii prawicowych do Trumpa można było zauważyć po opublikowaniu amerykańskiej strategii bezpieczeństwa narodowego, która przewiduje wspieranie "patriotycznych partii europejskich".

Niemcy i Francja. Co uważają o Trumpie wyborcy prawicy w tych krajach?

Portal przypomniał, że Jordan Bardella, przewodniczący francuskiego Zjednoczenia Narodowego, oświadczył wówczas, że odrzuca wasalizowanie partii prawicowych przez "wielkiego brata, takiego jak Trump". Natomiast członek władz tego ugrupowania, Thierry Mariani, powiedział, że prezydent USA traktuje Francję jak kolonię - zarówno w wypowiedziach, jak i w kwestiach ekonomicznych oraz politycznych.

Co ciekawe, choć 65 proc. wyborców AfD uznało, że narzucone przez Trumpa cła są szkodliwe dla Niemiec, to zaledwie 37 proc. sądzi, że Niemcy powinny nałożyć na USA cła odwetowe. Tymczasem wśród ogółu niemieckich badanych zwolennikami retorsji było 47 proc. badanych.

Prawicowy elektorat uważa, że stawianie interesów własnego kraju na pierwszym miejscu (jak głosi to Trump w stosunku do USA) należy do najważniejszych priorytetów. Zwolennicy europejskich partii prawicowych mogą więc postrzegać Trumpa jako orędownika tego podejścia - podkreśliło Politico.

Jednak, jak zwrócił uwagę portal, praktyczna realizacja tego postulatu może skierować europejskie partie prawicowe na kurs kolizyjny w stosunku do działań amerykańskiej administracji.

Badania Politico zostały przeprowadzone w dniach 5-9 grudnia na próbie 10,5 tys. osób dorosłych z trzech państw europejskich oraz USA i Kanady.

