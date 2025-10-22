W skrócie Stany Zjednoczone przeprowadzają kolejne ataki na statki przewożące nielegalne substancje, tym razem po raz pierwszy na Pacyfiku.

Od września w wyniku tych operacji zginęły co najmniej 34 osoby, a administracja Trumpa uznaje starcie z kartelami za "niemiędzynarodowy konflikt zbrojny".

USA zwiększają obecność wojskową w rejonie Morza Karaibskiego i prowadzą tajne operacje, również z upoważnieniem CIA.

Jest to ósmy, który wyszedł na światło dzienne, amerykański atak na łódź przewożącą nielegalne towary od 2 września 2025 roku, jednak pierwszy na wodach Pacyfiku - przekazała stacja CBS.

"Wczoraj, na polecenie prezydenta Trumpa, Departament Wojny przeprowadził śmiercionośny atak kinetyczny na statek należący do uznanej organizacji terrorystycznej i zajmujący się przemytem narkotyków na wschodnim Pacyfiku" - napisał w serwisie X szef Pentagonu Pete Hegseth.

Sekretarz wojny dodał, że statek płynął szlakiem tranzytowym i przewoził nielegalne substancje. "Podczas ataku, przeprowadzonego na wodach międzynarodowych, na pokładzie statku znajdowało się dwóch terrorystów narkotykowych. Obaj terroryści zginęli, a w ataku nie ucierpiały żadne siły amerykańskie" - napisał Hegseth.

"Narkoterroryści, którzy zamierzają przynieść truciznę na nasze brzegi, nie znajdą bezpiecznej przystani nigdzie na naszej półkuli. Tak jak Al-Kaida prowadziła wojnę z naszą ojczyzną, tak te kartele prowadzą wojnę z naszą granicą i z naszym narodem. Nie będzie schronienia ani przebaczenia - tylko sprawiedliwość" - oświadczył.

Od września co najmniej 34 osoby zginęły w wyniku amerykańskich ataków na łodzie mające przewozić nielegalne substancje. Administracja Donalda Trumpa przekazała Kongresowi, że Stany Zjednoczone są w "niemiędzynarodowym konflikcie zbrojnym" z kartelami narkotykowymi, argumentując, że przemycane przez nie towary zabijają dziesiątki tysięcy Amerykanów każdego roku, a to stanowi "atak zbrojny".

USA walczą z kartelami. Trump upoważnił CIA

Dwóm mężczyznom udało się przeżyć amerykański atak na łódź podwodną w zeszłym tygodniu. Stany Zjednoczone deportowały w związku z tym jednego Ekwadorczyka i jednego Kolumbijczyka. Obywatel Ekwadoru został uwolniony po tym, jak władze stwierdziły, że nie znalazły dowodów na popełnienie przestępstwa.

Kolumbijczyk pozostaje w szpitalu. Minister spraw wewnętrznych Armando Benedetti powiedział, że "przybył z urazem mózgu, pod wpływem środków uspokajających, oddychając pod respiratorem". Tamtejsze władze poinformowały, że zostanie on postawiony w stan oskarżenia.

Stany Zjednoczone rozbudowują swoją obecność wojskową na Karaibach o niszczyciele rakietowe, myśliwce F-35, atomowy okręt podwodny i rozmieszczając około 6500 żołnierzy. Trump przyznał, że upoważnił Centralną Agencję Wywiadowczą do prowadzenia tajnych operacji w Wenezueli.

Źródło: CBS News, Reuters

