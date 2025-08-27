Trump w ostrych słowach o Sorosach. "Wariaci", "powinni być oskarżeni"
Biznesmen George Soros i jego syn powinni być oskarżeni za wspieranie brutalnych protestów - napisał w mediach społecznościowych Donald Trump. Prezydent USA określił ich jako "wariatów", którzy dzielą Amerykę. "Uważajcie, obserwujemy was" - ostrzegł biznesmenów Trump.
W skrócie
- Donald Trump publicznie oskarżył George’a Sorosa i jego syna o wspieranie brutalnych protestów i działania dzielące Amerykę.
- Były prezydent USA wezwał do oskarżenia Sorosów na podstawie prawa o przestępczości zorganizowanej RICO.
- George Soros i jego syn Alexander są znani z działalności filantropijnej i wsparcia dla projektów liberalnych oraz poparcia dla Partii Demokratycznej.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
"George Soros i jego wspaniały skrajnie lewicowy syn powinni być oskarżeni na podstawie RICO (zarzut złamania przepisów prawa o przestępczości zorganizowanej - red.) ze względu na wspieranie przez nich brutalnych protestów i wiele innych rzeczy w całych USA" - napisał Trump w serwisie Truth Social.
Zapowiedział, że nie pozwoli, by "ci wariaci nadal dzielili Amerykę".
"Soros i jego grupa psychopatów wyrządzili naszemu krajowi wielkie szkody. To dotyczy też jego szalonych przyjaciół na Zachodnim Wybrzeżu" - ocenił Trump. "Uważajcie, obserwujemy was" - ostrzegł.
USA. Ostre słowa Donalda Trupma. "George Soros i jego syn powinni być oskarżeni"
95-letni George Soros to miliarder, inwestor giełdowy i filantrop o żydowsko-węgierskich korzeniach.
Jest założycielem Fundacji Otwartego Społeczeństwa (Open Society Foundations - OSF), która wspiera postępowe oraz liberalne projekty społeczne i polityczne na całym świecie, w tym m.in. wolne media i działania równościowe.
Alexander Soros, syn miliardera, od 2023 roku kieruje działaniami filantropijnymi i stoi na czele OSF. W ubiegłorocznych wyborach prezydenckich w USA poparł kontrkandydatkę Trumpa z Partii Demokratycznej Kamalę Harris.